Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение команды в матче против Франции (0:2) в групповом этапе Евро-2021.

Оба гола были пропущены с пенальти.

«Сегодня мы играли как минимум на равных. Второй тайм, по нашему мнению, мы в большей части превзошли соперника. Жаль, что нам не хватило остроты в завершающей стадии. Да, что-то получалось, что-то — нет. Упрекнуть ребят ни в чем нельзя. Да, результат неудовлетворительный, но упрекнуть команду не могу», — цитирует Галактионова официальный сайт РФС.

Чтобы пройти в плей-офф молодежной команде сборной России необходимо обыграть Данию со счетом 2:0. Встреча состоится 31 марта и начнется — в 19.00 мск.