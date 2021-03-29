Онопко считает, что не нужно обвинять в поражении России Маслова

Экс-капитан сборной России и бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» поражение России от Франции в рамках группового турнира молодежного чемпионата Европы (0:2). Оба мяча французы провели с пенальти, назначенные после фолов Павла Маслова.

«Я бы не обвинял Маслова за два пенальти, которые были на нем заработаны. Для меня ключевым моментом был нереализованный гол от Захаряна в начале, но его тоже обвинять нельзя. Первый пенальти для меня спорный. Мы после него приходили в себя минут 10-15, хотя начали очень хорошо, так же, как играли с Исландией. Второй пенальти был 100%, после него снова не моли прийти в себя. Во втором тайме было очень мало моментов. Только после замены Лесового на Ломовицкого Федя Чалов не обработал его передачу, его просто оттолкнули, и у Макарова был полумомент один», — сказал Онопко «СЭ».

Виктор Онопко считает, что Россия уступила сборной Франции в силовой борьбе. Были видны единоборства, когда все было по правилам, но не хватило силовой борьбы, когда мяч был спорным.

«В конце навала вообще не было. Наверно, для навала у нас и нет футболистов таких, как в основной сборной: Дзюба, Соболев, Заболотный. Не надо расстраиваться, у Франция сейчас очень хорошая молодежная команда. Надо обыгрывать Данию с определенной разницей в мячах. Шансы у нас есть. Нужно не отходить от своей игры. Немножко нужно подкорректировать линию обороны, добавить немного терпения и сдержанности. Понимаю, молодые футболисты, есть рвение, ты проигрываешь 0:1, и защитник хочет подключиться к атаке, оставляет свою зону, но так делать не надо. Второй пенальти — Евгеньев побежал в атаку, его зона была освобождена, заработали еще один. У Дивеева такой же момент был. Было видно старание, желание, но сыграли не так, как Исландией, но там было и другое сопротивление», — добавил Онопко.

Молодежная сборная России имеет 3 очка и занимает третью строчку в группе. Следующий матч пройдет 31 марта против сборной Дании на стадионе «Халадаш» (Венгрия, Сомбатхей). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Екатерина Звенигородская)