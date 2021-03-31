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Галактионов отметил недостатки индивидуального мастерства игроков молодежной сборной России

21:30
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Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов оценил игровые навыки футболистов команды после того, как россияне не смогли пробиться в плей-офф чемпионата Еврорпы-2021.

«Мы берем навыки наших игроков и видим, что можем противопоставить соперникам некоторые командные компоненты. Однако по индивидуальным показателям мы уступаем. Не стоит вешать ярлыки на наших ребят. Они старались, но выйти из группы на этом турнире не получилось», — сказал Галактионов.

Россияне заняли третье место в группе C, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал. Сборная Дании финишировала на на первой строчке (9), вторые — французы (6). Исландцы не набрали ни одного очка, заняв четвертое место.

(Сергей Федоров)

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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