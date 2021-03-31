Михаил Галактионов не знает, продолжит ли он работу с молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов отметил, что пока не знает, продолжит ли работу с командой. Россияне уступили Дании (0:3) на чемпионате Европы.

«Вы правильно сказали — пропустили два быстрых необязательных мяча, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ». — Мы не смогли противопоставить быстрый футбол, который показали датчане. У нас превалировали длинные передачи, хотя мы акцентировали внимание на том, чтобы быстро передвигать мяч. Сложилось так, как сложилось. Я склонен говорить, что это тот пример, к которому надо стремиться в нашем чемпионате — играет более быстро, динамично, интенсивно, быстро принимать решения, выходить из давления без брака. Это то над чем нужно работать.

Продолжу ли я работу с командой? Тяжело сказать. Надо проанализировать турнир. С одной стороны, вышли на чемпионат Европы впервые за много лет, с другой стороны, мы ставили задачу выйти из группы, а этого не получилось».

Россияне заняли третье место в группе С с тремя очками и не вышли в плей-офф.