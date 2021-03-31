Данил Глебов объяснил поражение в матче с молодежной сборной Дании

Полузащитник молодежной сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями после матча против молодежной сборной Дании (0:3).

«Все, в принципе, ожидаемо было, — сказал Глебов в эфире канала «Матч ТВ». — Плохо играли один в один, зазоры оставляли. Датчане превзошли в том, что мы давали им пространство, не висели у них на ноге. Если бы мы играли плотнее, все по-другому было бы».

Россияне заняли третье место в группе С с тремя очками и не вышли в плей-офф.