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Данил Глебов объяснил поражение в матче с молодежной сборной Дании

21:37
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Полузащитник молодежной сборной России Данил Глебов поделился впечатлениями после матча против молодежной сборной Дании (0:3).

«Все, в принципе, ожидаемо было, — сказал Глебов в эфире канала «Матч ТВ». —  Плохо играли один в один, зазоры оставляли. Датчане превзошли в том, что мы давали им пространство, не висели у них на ноге. Если бы мы играли плотнее, все по-другому было бы».

Россияне заняли третье место в группе С с тремя очками и не вышли в плей-офф.

Дания U21 — Россия U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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