Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение сборной России от Дании (0:3) в матче группового турнира чемпионата Европы-2021.

«Тактические ошибки в обороне сломили нашу команду. Честно, думал, что по другому сценарию будет развиваться игра. У нас практически ничего не было в атаке. Им психологически тяжело было осознавать, что нужно забить 4 мяча после двух пропущенных. Во втором тайме была уже другая игра, показалось, что ребята потеряли в себя веру, просто доигрывали уже. Да, восемь лет мы не могли попасть в финальную часть Европы, а сейчас вылетели — это говорит об уровне нашей сборной, нашего чемпионата. Критиковать нет смысла, нужно дальше идти. Такой у нас сейчас уровень молодежной сборной. У Дании очень хороший подбор игроков. Школа у них хорошая, тренер — испанец», — сказал Онопко «СЭ».

Онопко также ответил на вопрос, кого можно привлечь в основную сборную из молодежки.

«Мне понравился Макаров. Дивеев неплохо выглядел, хотя тоже были ошибки, особенно сегодня. Вроде они уже не дети, многие ребята 98-го года, а ошибки детские. Тот же Евгеньев бежал в атаку, хотя ничего этому не предвещало. Побежали спасать страну, шашки наголо. Им не хватает футбольного опыта, терпения, чувствуется ребячество. Дальнейшая дорога наших ребят будет зависеть только от них, но шансы есть», — добавил Онопко.

Сборная России осталась на третьем месте в группе, набрав три очка, и не смогла выйти в плей-офф Евро-2021. Датчане расположились на первой строчке с 9 баллами.

(Екатерина Звенигородская)