Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение молодежной сборной России от Франции (0:2) в рамках группового турнира молодежного чемпионата Европы.

«Маслов — хороший защитник, но бедовый. Ему просто не везет. Даже те пенальти, которых не было, все равно на нем ставят. Первый пенальти был притянут за уши, но а второй — железобетонный. Его нефарт хоронит команду. Чалов? Он просто плохо играет. Если бы на третьей минуте мы забили, то все бы развивалось по другому сценарию. У Чалова и Захаряна либо низкий профессионализм, либо расточительный подход к своим моментам. А у Маслова обычное невезение, такое и в «Спартаке» происходит. Может быть, ему к батюшке стоит сходить», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко оценил шансы молодежной сборной на выход из группы.

«Надо обыгрывать Данию. В этом ничего сверхъестественного нет. У них сейчас 6 очков, у нас тоже может быть 6 очков после победы. У нас все любят считать, сколько нам надо забить, чтобы выиграть. Для начала надо просто выиграть. Плюс, я бы не сбрасывал Исландию со счетов. Может, они соберутся и отберут очки у Франции. Уж больно по-пижонски французы играли вчера», — добавил Червиченко.

Молодежная сборная России имеет 3 очка и занимает третью строчку в группе. Следующий матч пройдет 31 марта против сборной Дании на стадионе «Халадаш» (Венгрия, Сомбатхей). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)