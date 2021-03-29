Итальянский арбитр Маурицио Мариани назначен на матча молодежного чемпионата Европы между сборными России и Дании, информирует сайт УЕФА.

Встреча группы C пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) в среду и начнется в 19.00 по московскому времени.

Помощниками Мариани будут его соотечественники Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Четвертый рефери — венгр Адам Форкош.

Напомним, что после двух матчей сборная России занимает третье место в группе. У команды три очка. Лания лидирует — шесть очков в двух матчах.