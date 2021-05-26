Тренировать Кокорина в «Фиорентине» будет Гаттузо. Он справился с тяжелой болезнью, а злость от поражений вымещает на бутербродах

Чемпион мира-2006 сменил Неаполь на Флоренцию.

Через два дня после окончания сезона-2020/21 «Фиорентина» объявила о подписании нового главного тренера. Им стал 43-летний Дженнаро Гаттузо.

Тренерскую карьеру итальянца не назвать продожительной, но у него уже есть определенный опыт. Гаттузо тренировал швейцарский «Сьон», «Палермо», греческий ОФИ, «Пизу», «Милан» и «Наполи».

Чемпион мира-2006 ушел из «Наполи», с которым занял 5-е место в серии А. Неаполитанцы имели все шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, но упустили место в топ-4 из-за ничьей в последнем туре с «Вероной» (1:1).

Гаттузо трогательно попрощался с болельщиками южной команды:

«Тренировать «Наполи» было потрясающе. Благодарю игроков, весь клубный персонал и президента Де Лаурентиса, который подарил мне эту возможность. В дни победы в Кубке Италии я чувствовал привязанность болельщиков к команде и старался отвечать им своим трудом. Желаю неаполитанцам дальнейших успехов».

Фанаты «Наполи» тоже уважали Носорога. За день до игры с «Вероной» они опубликовали открытое письмо с теплыми словами в адрес тренера:

«Несмотря на то, что в этом сезоне болельщиков не было на трибуне, ценности тех, кто носит футболку клуба на поле и за ее пределами, остаются. Поэтому мы уважаем Гаттузо. Даже больше, чем за возможное попадание в Лигу чемпионов, мы уважаем его за то, что он смог игрокам чувство принадлежности к клубу».

Футболисты тоже уважали тренера и хотели, чтобы Гаттузо остался. За полтора года в Неаполе Гаттузо смог выиграть Кубок Италии-2019/20, но при этом дважды не сумел отобраться в Лигу чемпионов. Из «Наполи» Носорога не увольняли: стороны не стали продлевать контракт по обоюдному согласию.

Тренер захотел уйти из-за своей неудачи, а вот за победу в Кубке он хвалил игроков: «Я горжусь своими парнями. Нам нужно продолжать в том же духе».

Гаттузо ранее уже отмечался подобной скромностью. В 2019 году он покинул «Милан» в такой же ситуации. Тогда команда заняла 5-е место с отставанием в одно очко от соседей из «Интера».

«Решение покинуть «Милан» далось мне нелегко, но я должен был так сделать. Да, я отказываюсь от своей неустойки за разрыв контракта, потому что моя работа в «Милане» — это не про деньги», — сказал Гаттузо La Reppublicca.

В качестве футболиста Гаттузо провел в «Милане» 13 лет, выиграл две Лиги чемпионов, два скудетто и Кубок Италии. Он заслужил любовь болельщиков своей преданностью и самоотдачей, а отказ от 11 миллионов евро в пользу клуба в очередной раз улучшил имидж итальянца в глазах миланских тиффози.

Гаттузо очень требователен к себе и с трудом переживает неудачи. В 2017 году, в бытность тренером «Милана», он после пропущенного на 95-й минуте гола и ничьей с «Беневенто» (2:2) сказал: «Это больно. Лучше бы меня ударили ножом».

«Как я переживаю поражение? Сам, на кухне. Делаю бутерброд и разрываю его на куски, представляя, что это соперник, который меня обыграл», — цитата от Гаттузо, ставшая легендарной.

Итальянец очень любит футбол во всех его проявлениях. Страсть не пропала и после завершения карьеры. После игры 14-го тура серии А с «Торино» (1:1) Гаттузо заявил, что «хочет умереть на поле, ведь там он и жил». На ту игру тренер прибыл, несмотря на проблемы со здоровьем. Из-за нейромускулярного заболевания заболевания специалист носил повязку на правом глазе.

Hoping for a prompt recovery for Gattuso... he has been suffering with a neuromuscular disease which acts on his eye for the past 10 years. Taking into account he coached 2 games with this he is taking a break to fully recover ? Forza Gattuso e forza Napoli pic.twitter.com/xKlEXlryYJ — Forza Mertens (@forza_mertens) December 25, 2020

Но Гаттузо требователен не только к себе, но и к игрокам.

«Я уважаю своих футболистов и готов лезть в горы ради них, но они тоже должны выкладываться для меня по полной. Я хочу, чтоб они уважали клуб, свою работу и своих одноклубников», — говорил он в 2020 году, возглавляя «Наполи».

«Я хочу видеть 23 льва, готовых бороться за клуб. Меня не волнует тактика, мне просто нужны 23 бешеных пса, которые будут стараться показать себя», — еще одна красноречивая цитата от Рино.

Возможно, «Фиорентине» необходим подобный подход. От «фиалок» не стоит ждать сверхъестественного, никто и не просит их брать чемпионство, но с таким мотиватором, как Гаттузо, они могут достичь определенных результатов. Если, конечно, руководство сохранит лидеров — Душана Влаховича, Николу Миленковича, Гаэтано Кастровилли — а не продаст их в последний день трансферного окна, не найдя адекватной замены, как это произошло в прошлом сезоне с Федерико Кьезой.

Впрочем, «Наполи» Гаттузо был умной и играющей командой. Неаполитанцы забили в минувшем сезоне 86 голов — третий результат в серии А после «Аталанты» (90) и «Интера» (89). Они были третьими в лиге по владению мячом (54,1%), количеству передач и по проценту их точности (87%), а также первые по количеству ударов (645) и вторыми по количеству ударов в створ (226).

«Я убежден, что Гаттузо — молодой тренер, но уже имеющий большой опыт — поможет нам прогрессировать. Его профессиональный и личный опыт показывает, что он привнесет в наш клуб решимость, компетентность и желание. Он поможет нам в нашем росте», — заявил владелец «Фиорентины» Рокко Комиссо.