Африканцы из Санкт-Петербурга обманули итальянский клуб. Одному мошеннику это могло стоить жизни

В России раскрыт факт футбольного мошенничества на трансферном рынке.

Что случилось

«Сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным Управлением ФСБ России по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин Российской Федерации — уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия», — приводит пресс-служба МВД слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Суть преступной аферы — мошенничество с футбольным трансфером. В результате действий злоумышленников пострадали клубы из Италии и Дании. Изначально их названия нигде не фигурировали, однако РЕН ТВ в своем материале восполнил данный пробел, указав на генуэзскую «Сампдорию» и «Норшелланн». Что касается общей суммы ущерба, то она оценивается в 800 тысяч евро.

Разработанная подозреваемыми схема в своем роде уникальна и удивительно проста для нашего времени, когда проверить можно абсолютно все. Тем не менее аферистам удалось ввести в заблуждение солидный клуб и стать обладателями крупной суммы денег.

Паспорт с инициалами FC

Как информирует МВД, преступники по своим каналам узнали, что популярная команда из Италии проявляет интерес к выступающему в датской лиге футболисту. После этого они обратились к своему знакомому. Тот, несмотря на нелегальное проживание в России, сумел изготовить поддельный паспорт. Как сообщает «КП» со ссылкой на петербургское управление ФСБ, в фальшивом документе в графе «имя» значилась аббревиатура FC, что аналогично «футбольному клубу», а в качестве фамилии было прописано название клуба-продавца из Дании.

С этими документом преступник отправился в один из питерских банков и сумел открыть счет. Его данные указали в качестве реквизитов для платежа по трансферу, отправив соответствующие документы в Италию. На Апеннинах на фальшивку купились и перевели 800 тысяч евро, но так и не дождались футболиста. Естественно, после закрытия трансферного окна история всплыла, иностранные спецслужбы обратились за помощью к российским коллегам, и уже тогда было возбуждено уголовное дело по статье 149 УК РФ «Мошенничество».

Развязка на краю балкона

В рамках расследования были установлены личности подозреваемых, после чего состоялась операция по их задержанию. Она проходила в Мурино — городе-спутнике Санкт-Петербурга, и едва не завершилась трагедией. Один из африканцев не придумал ничего лучше, чем попытаться скрыться, и зацепился за край балкона расположенной на 17-м этаже квартиры. От верной смерти его спасли правоохранители.

В результате обыска были изъяты подтверждающие вину подозреваемых улики, а также миграционные карты, штампы, паспорта, голограммы и электронные носители информации. А на банковский счет, куда доверчивые итальянцы перевели 800 тысяч евро, наложен арест. На данный момент там осталось 57 миллионов рублей. Еще 18 миллионов преступники успели потратить. Сейчас все четверо подозреваемых заключены под стражу.