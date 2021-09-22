«Надо убирать из футбола не Кокорина, а тех, кто взял его в «Фиорентину». В Италии издеваются над российским форвардом

Болельщики продолжают критиковать Александра, который провалил очередной матч в серии А, не сделав ни одного касания мяча в игре с «Интером» (1:3).

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Фиорентина» — «Интер» — 1:3 (1:0)

Голы: Соттиль, 23 (1:0). Дармиан, 52 (1:1). Джеко, 55 (1:2). Перишич, 87 (1:3).

«Фиорентина»: Драговски, Настасич, Бираги, Миленкович, Бонавентура (Кокорин, 84), Бенасси (Одриосола, 66), Данкан (Кальехон, 84), Торрейра (Амрабат, 66), Влахович, Соттиль (Сапонара, 74), Гонсалес.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Дюмфрис, 66), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 84), Барелла (Весино, 70), Джеко (Санчес, 70), Перишич, Мартинес (Димарко, 83).

Предупреждения: Шкриньяр, 18. Дармиан, 63. Гонсалес, 78. Хакан Чалханоглу, 83.

Удаление: Гонсалес, 78.

Судья: Фаббри (Италия).

21 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Кокорин вышел со скамейки вместо Джакомо Бонавентуры на 84-й минуте. Российский легионер «фиалок» выступил просто «феноменально». При том, что к моменту его появления на поле флорентийцы уже уступали со счетом 1:2 и старались как можно больше атаковать, форвард ни разу (!) не коснулся мяча за остававшиеся 10 минут — с учетом компенсированного времени.

Итальянские СМИ оставили такой перформанс Александра без оценок.

Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе своей команды в прошедшей в Бергамо встрече с «Сассуоло» (2:1), хотя главный тренер Джан Пьеро Гасперини произвел все пять замен.

Своим мнением о наших футболистах с «СЭ» поделился Россано Доннини, журналист авторитетного издания Guerin Sportivо, один из самых уважаемых на Апеннинах людей из числа тех, кто освещает международный футбол.

— В двух последних турах серии А Кокорин выходил на замену. Как вам его игра? — вопрос Доннини.

— В 4-м против «Аталанты» Александра должны были удалить за грубый фол. Против «Интера» же он ни разу не коснулся мяча! После таких выступлений даже самые терпеливые и добрые болельщики «Фиорентины» издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба. На днях, например, по фанатским форумам гуляло интервью Зеппа Блаттера, где экс-президент ФИФА говорит, что нападающего вообще следует выгнать из футбола после знаменитой истории с уголовным преследованием и ударом человека стулом в кафе. Так, во всяком случае, у нас был представлен перевод.

При том, что Блаттера во Флоренции, как и во всей Италии, никто не любит, больше смеялись не над тем, что самому Зеппу на фоне всех его проблем и судебных разбирательств лучше помолчать, а иронизировали, что из большого футбола надо убирать не самого Кокорина, а тех людей, которые взяли его в «Фиорентину».

— Чем же, по-вашему, может закончиться вся эта история с приездом экс-форварда сборной России во Флоренцию?

— Очень сложно спрогнозировать... Может быть, так же, как с Александром Яковенко — сыном знаменитого полузащитника киевского «Динамо» и сборной СССР 80-х годов Павла Яковенко.

— А что с ним произошло?

— Летом 2013 года «Фиорентина» приобрела этого атакующего хавбека, которому на тот момент исполнилось 26 лет, у бельгийского «Андерлехта». Трансфер подавался как приезд большой надежды, а тренировал тогда «фиалок» Винченцо Монтелла. В итоге Саша не провел в их составе и десятка официальных матчей, а фаны флорентийской команды вспоминали о нем — кто с иронией, кто с завистью — лишь потому, что у него были солидная зарплата и яркая, эффектная жена.

Закончилось же все тем, что с Яковенко-младшим разорвали контракт — кажется, за полгода до официальной даты завершения соглашения. И дальше следы Александра теряются — по крайней мере, для нас, футбольных людей Италии.

— А что скажете про Миранчука?

— Во вторник Алексей не выступал, а его «Аталанта» при этом провела пока свой лучший матч в чемпионате-2021/22. Правда, нынешний «Сассуоло» — не самый сильный соперник. Клубу из Бергамо предстоят две подряд встречи с миланскими грандами (25 сентября с «Интером» на выезде в 6-м туре и 3 октября с «Миланом» дома в 7-м. — Прим. Г.К.) — там и посмотрим, насколько сейчас действительно сильна команда Гасперини.

До игры 5-го тура Миранчук дважды подряд выходил в стартовом составе — и оба раза проявил себя откровенно плохо. Пока русский полузащитник по-прежнему не способен выглядеть в серии А стабильно и ярко. У парня случаются отдельные вспышки, но этого мало для нашей лиги. Уже не раз говорил об этом, но, увы, пока ничего не меняется.