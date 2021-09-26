«Думаю, это генетика». За «Милан» снова играет и забивает Мальдини

Даниэль Мальдини — сын великого Паоло и внук не менее великого Чезаре — забил свой первый гол за красно-черных.

Если и есть символ «Милана», то это семейство Мальдини. Когда заканчивал великий Паоло, то тогдашний вице-президент клуба Адриано Галлиани вывел из обращения 3-й номер — играть под ним могли только представители фамилии Мальдини.

Тогда было не очень понятно, будет ли у истории продолжение. Ответ оказался положительным: 19-летний Даниэль, сын Паоло, третьим из династии Мальдини отличился за «Милан», забив «Специи». Правда, сделал он это не под 3-м, а под 27-м номером. Но это не так уж важно.

Первым Мальдини в составе россонери был Чезаре. Он перебрался в «Милан» из скромной «Триестины» в далеком 1954 году и за 12 лет в команде стал одним из лучших защитников Европы и легендой клуба. 412 матчей, четыре скудетто и первый для красно-черных Кубок чемпионов. По рассказам современников, Чезаре грамотно играл позиционно и был силен в верховой борьбе. Во времена жестких подкатов и сломанных ног он обходился без лишней грубости, что позже унаследует Паоло.

Сразу по завершении игровой карьеры, в 1967 году, Чезаре Мальдини вошел в тренерский штаб «Милана». Через год на свет появился его сын Паоло. В 10 лет он попал в академию россонери, в которой отлично проявил себя. Мальдини-средний (теперь говорить «младший» уже не очень правильно) дебютировал во взрослой команде в январе 1985-го — в 16 лет и 208 дней. Тогда трудно было представить, что Паоло превзойдет отца, но он смог. Перечислять все рекорды и трофеи слишком утомительно. Главное, что фамилия Мальдини стала синонимом эталонного защитника для всех, кто смотрел футбол в 1990-е и 2000-е.

Игру итальянца можно описать словами бывшего тренера «Милана» Карло Анчелотти: «За всю свою карьеру в Милане, единственное, чем я никогда не занимался, — это объяснение тактики игры в защите. Если подумать, у меня не было ни одного занятия, посвященного перемещению футболистов обороны во время матча. У меня было нечто большее — Паоло Мальдини и Алессандро Неста. Подумайте сами, что я вообще могу рассказать таким игрокам об игре в обороне?»

Ныне Паоло — технический директор «Милана», и постепенное возрождение красно-черных во многом связано с его именем.

К сожалению, Чезаре Мальдини не дожил до дебюта внука (Даниэль впервые сыграл за «Милан» 3 февраля 2020-го) и до его первого гола. А вот Паоло находился на стадионе «Альберто Пикко» как раз благодаря своей должности, и когда мяч влетел в сетку, не было человека счастливее его.

Paolo Maldini's reaction to his son, Daniel, scoring on his first start for AC Milan is EVERYTHING. ?? pic.twitter.com/vZourSAW7i — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) September 25, 2021

Атакующий полузащитник вбежал в штрафную, откликнулся на подачу Пьера Калюлю и головой пробил в правый угол ворот «Специи». Через 10 минут героя дня заменили, а напоследок он успел схлопотать желтую карточку за затяжку времени.

Daniel Maldini (19) scores on his Serie A debut with AC Milan! Third Maldini generation after Cesare and Paolo, part of AC Milan history. ??? #Maldini



...and here's his dad Paolo Maldini celebrating on the stands after the goal. Story of the day in @SerieA. pic.twitter.com/xampHOY1Bt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2021

Да, вам не привиделось чуть выше словосочетание «атакующий полузащитник». Вот что по поводу позиции сына говорил Паоло: «Даниэль — плеймейкер, бомбардир, «десятка». Из всей нашей семьи он один такой. Настоящий поэт с мячом. Я вижу в нем своей характер, вижу, что Даниэль двигается так же, как я в его возрасте. Хотя много лет назад некоторые видели во мне моего отца. Думаю, это генетика».

Паоло гордится сыном. Возможно, он радуется за Даниэля больше, чем за себя. По крайней мере, так предположил многолетний партнер Паоло Мальдини по «Милану» Массимо Амброзини.

«Гол Мальдини был великолепен, и он пришел после хорошей атаки. Эмоции Паоло прекрасны. Я не видел, чтобы он праздновал так даже свои голы. Увидеть, как твой сын забивает в серии А, — это нечто. Думаю, сложно находиться на руководящей должности, когда в команде есть твой сын», — сказал Амброзини в интервью DAZN.

Что же касается самого виновника торжества, то он был достаточно скромен в оценке своей игры.

«Не ожидал, что забью головой, ведь я привык держать мяч в ногах. Теперь стремлюсь забить на «Сан-Сиро», — сказал Даниэль после матча пресс-службе «Милана».

?? The Boss and Daniel's post-match reactions after our win against Spezia



?? Cos? hanno parlato Mister Pioli e Maldini nel post-partita di #SpeziaMilan#SempreMilan pic.twitter.com/alelHTJoHc — AC Milan (@acmilan) September 25, 2021

И такой шанс ему может представиться очень скоро. Правда, соперник будет более статусный, нежели скромная «Специя». В Милан на матч Лиги чемпионов приедет чемпион Испании «Атлетико». Посмотрим, что получится 28 сентября на «Сан-Сиро».