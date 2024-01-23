Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии. Его называли Раскатом Грома
Что произошло
В воскресенье, 21 января, прославленный итальянский футболист Луиджи Рива потерял сознание у себя дома. Как сообщает La Repubblica, причиной обморока стал сердечный приступ, а сыновья Ривы Никола и Мауро спешно доставили отца в больницу.
Рива был под наблюдением врачей, которые решали, необходима ли ветерану операция на сердце. По данным итальянских СМИ, лучший бомбардир в истории сборной Италии находился в стабильном состоянии, но в понедельник оно резко ухудшилось. Рива скончался в сардинском госпитале на 80-м году жизни.
Чем он прославился
Рива — знаковая личность для всего итальянского футбола. В 1960-е и 1970-е он провел 42 матча за сборную Италии, в которых забил 35 мячей. До сих пор ни один футболист национальной команды не превзошел это достижение: Джузеппе Меацца, второй снайпер в истории «Скуадры адзурры», забил 33 мяча.
Вместе со сборной Италии Рива выиграл чемпионат Европы-1968, где он отметился победным голом в ворота сборной Югославии (1:1 и 2:0 в переигровке). Кроме того, бомбардир участвовал в финале ЧМ-1970, где итальянцы уступили бразильцам 1:4.
Рива прославился и на клубном уровне. Он был преданным футболистом: форвард отыграл 13 лет за скромный «Кальяри», причем даже после окончания карьеры он остался жить в одноименном городе и умер там же, на Сардинии. В сезоне-1969/70 Рива привел «Кальяри» к сенсационной победе в чемпионате Италии — единственной в истории клуба. Всего Рива забил за эту команду более двухсот мячей.
Как он играл
Рива обладал разнообразным игровым арсеналом: отлично владел левой ногой, нередко забивал головой. За скорость, мощь и голевое чутье знаменитый итальянский журналист Джанни Брера прозвал Риву Раскатом Грома. Джиджи, как его называли во время игровой карьеры, был пластичен и неоднократно забивал акробатические голы, в том числе ножницами. Много раз реализовывал штрафные и пенальти.
Чем занимался в последние годы
Рива закончил с футболом в 1976 году, когда ему исполнилось 32. После игровой карьеры он основал собственную футбольную школу, которая носит имя лучшего бомбардира в истории сборной. Кроме того, Рива недолго работал президентом «Кальяри», а с 1988-го по 2013-й возглавлял официальную делегацию сборной Италии. Экс-форвард входил в нее в том числе в 2006 году, когда национальная команда выиграла чемпионат мира в Германии. К слову, в «СЭ» тогда выходили колонки Ривы.
Память
В 2005 году, накануне товарищеского матча Италия — Россия, проходившего на Сардинии, «Кальяри» торжественно вывел из обращения футболку с 11-м номером, под которым играл Рива.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|21
|16
|4
|1
|35-12
|52
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|21
|4
|6
|11
|20-36
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|21
|4
|4
|13
|14-35
|16
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|19
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3