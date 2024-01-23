Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии. Его называли Раскатом Грома

Луиджи Риве было 79 лет.

Что произошло

В воскресенье, 21 января, прославленный итальянский футболист Луиджи Рива потерял сознание у себя дома. Как сообщает La Repubblica, причиной обморока стал сердечный приступ, а сыновья Ривы Никола и Мауро спешно доставили отца в больницу.

Рива был под наблюдением врачей, которые решали, необходима ли ветерану операция на сердце. По данным итальянских СМИ, лучший бомбардир в истории сборной Италии находился в стабильном состоянии, но в понедельник оно резко ухудшилось. Рива скончался в сардинском госпитале на 80-м году жизни.

Чем он прославился

Рива — знаковая личность для всего итальянского футбола. В 1960-е и 1970-е он провел 42 матча за сборную Италии, в которых забил 35 мячей. До сих пор ни один футболист национальной команды не превзошел это достижение: Джузеппе Меацца, второй снайпер в истории «Скуадры адзурры», забил 33 мяча.

Вместе со сборной Италии Рива выиграл чемпионат Европы-1968, где он отметился победным голом в ворота сборной Югославии (1:1 и 2:0 в переигровке). Кроме того, бомбардир участвовал в финале ЧМ-1970, где итальянцы уступили бразильцам 1:4.

Рива прославился и на клубном уровне. Он был преданным футболистом: форвард отыграл 13 лет за скромный «Кальяри», причем даже после окончания карьеры он остался жить в одноименном городе и умер там же, на Сардинии. В сезоне-1969/70 Рива привел «Кальяри» к сенсационной победе в чемпионате Италии — единственной в истории клуба. Всего Рива забил за эту команду более двухсот мячей.

Как он играл

Рива обладал разнообразным игровым арсеналом: отлично владел левой ногой, нередко забивал головой. За скорость, мощь и голевое чутье знаменитый итальянский журналист Джанни Брера прозвал Риву Раскатом Грома. Джиджи, как его называли во время игровой карьеры, был пластичен и неоднократно забивал акробатические голы, в том числе ножницами. Много раз реализовывал штрафные и пенальти.

Луиджи Рива. Фото Global Look Press

Чем занимался в последние годы

Рива закончил с футболом в 1976 году, когда ему исполнилось 32. После игровой карьеры он основал собственную футбольную школу, которая носит имя лучшего бомбардира в истории сборной. Кроме того, Рива недолго работал президентом «Кальяри», а с 1988-го по 2013-й возглавлял официальную делегацию сборной Италии. Экс-форвард входил в нее в том числе в 2006 году, когда национальная команда выиграла чемпионат мира в Германии. К слову, в «СЭ» тогда выходили колонки Ривы.

Память

В 2005 году, накануне товарищеского матча Италия — Россия, проходившего на Сардинии, «Кальяри» торжественно вывел из обращения футболку с 11-м номером, под которым играл Рива.