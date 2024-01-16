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«Вряд ли кто-то удивится, если Моуринью поедет в Саудовскую Аравию». Итальянский журналист — об увольнении Жозе

Итальянский журналист Палладини назвал причины увольнения Моуринью из «Ромы»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
«СЭ» обсудил смену тренерского штаба в «Роме» с Энцо Палладини.

Энцо Палладини — один из самых опытных и заслуженных журналистов спортивной редакции концерна Mediaset. Он поделился с «СЭ» своим взглядом на увольнение Жозе Моуринью из «Ромы».

— Удивлены?

— Разговоры об этом, конечно, ходили, но сегодня рано утром газета Corriere dello Sport, всегда уделяющая «Роме» особое внимание, предполагала, что Моуринью остается. Ну а затем грянул гром.

Жозе Моуринью. Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе

— Каковы причины отставки?

— После поражения от «Милана» «Рома» откатилась на 9-е место в серии А. Ну а до этого еще и проиграла римское дерби, не попав в полуфинал Кубка Италии. Как видите, свежие поводы для отставки точно были. Что касается глубинных причин, то американские хозяева клуба, видимо, решили, что Моуринью окончательно упустил нити управления командой и уже не способен дать ей что-то новое. Чтобы встряхнуть коллектив, хозяева убрали тренера за несколько месяцев до истечения сроков его контракта.

Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

— В 2010 году Моуринью навсегда вошел в историю «Интера», выиграв чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. Чем Жозе запомнится в «Роме»?

— Два финала еврокубков за два сезона — это большой успех для такого клуба, как «Рома». Тем более что в первом случае Жозе еще и завоевал трофей. Думаю, что у рядового болельщика «Ромы» останутся теплые воспоминания об этом тренере и ярком персонаже. А вот с ультрас отношения у Моуринью в последнее время были напряженными.

— Где нам теперь ждать португальского специалиста?

— Он ведь сам недавно говорил, что скоро может оказаться в Саудовской Аравии. Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.

Жозе Моуринью. Моуринью — все еще Особенный, но он тускнеет. Возможно, Жозе стоило отправиться в Саудовскую Аравию

— А Европа?

— Меня не удивит, если после Саудовской Аравии Жозе вновь объявится в Европе. Например, возглавит свою родную сборную Португалии.

— Как относитесь к разговорам о том, что Моуринью после ухода из «Ромы» окажется в сборной Бразилии?

— Слабо в это верю, если честно.

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси.
Даниэле Де Росси.
Фото Global Look Press

— Чего ждать от Де Росси на посту тренера «Ромы»?

— Думаю, что это промежуточное решение. У легенды клуба, но неопытного тренера Де Росси контракт до конца сезона, а там, если не случится какого-то чуда, следует ждать другого специалиста.

— Кого называют фаворитом на эту должность?

— Самое громкое имя пока — это, конечно, свободный Антонио Конте, который сам, правда, хочет вернуться в «Ювентус». Называют и модного Де Дзерби, работающего в АПЛ. Но у него действующий контракт и отступные порядка 10 миллионов евро. Фигурирует еще Пиоли, который летом может покинуть «Милан», и прогрессирующий Тиагу Мотта. В любом случае до лета еще есть время.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Увольнение Моуринью из «Ромы» — конец большой карьеры Жозе в Европе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 2
14.01 22:45
Милан – Рома
 3 : 1
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 5 : 0
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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