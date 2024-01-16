«Вряд ли кто-то удивится, если Моуринью поедет в Саудовскую Аравию». Итальянский журналист — об увольнении Жозе
Энцо Палладини — один из самых опытных и заслуженных журналистов спортивной редакции концерна Mediaset. Он поделился с «СЭ» своим взглядом на увольнение Жозе Моуринью из «Ромы».
— Удивлены?
— Разговоры об этом, конечно, ходили, но сегодня рано утром газета Corriere dello Sport, всегда уделяющая «Роме» особое внимание, предполагала, что Моуринью остается. Ну а затем грянул гром.
— Каковы причины отставки?
— После поражения от «Милана» «Рома» откатилась на 9-е место в серии А. Ну а до этого еще и проиграла римское дерби, не попав в полуфинал Кубка Италии. Как видите, свежие поводы для отставки точно были. Что касается глубинных причин, то американские хозяева клуба, видимо, решили, что Моуринью окончательно упустил нити управления командой и уже не способен дать ей что-то новое. Чтобы встряхнуть коллектив, хозяева убрали тренера за несколько месяцев до истечения сроков его контракта.
— В 2010 году Моуринью навсегда вошел в историю «Интера», выиграв чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов. Чем Жозе запомнится в «Роме»?
— Два финала еврокубков за два сезона — это большой успех для такого клуба, как «Рома». Тем более что в первом случае Жозе еще и завоевал трофей. Думаю, что у рядового болельщика «Ромы» останутся теплые воспоминания об этом тренере и ярком персонаже. А вот с ультрас отношения у Моуринью в последнее время были напряженными.
— Где нам теперь ждать португальского специалиста?
— Он ведь сам недавно говорил, что скоро может оказаться в Саудовской Аравии. Вряд ли кто-то удивится такому развитию событий.
— А Европа?
— Меня не удивит, если после Саудовской Аравии Жозе вновь объявится в Европе. Например, возглавит свою родную сборную Португалии.
— Как относитесь к разговорам о том, что Моуринью после ухода из «Ромы» окажется в сборной Бразилии?
— Слабо в это верю, если честно.
— Чего ждать от Де Росси на посту тренера «Ромы»?
— Думаю, что это промежуточное решение. У легенды клуба, но неопытного тренера Де Росси контракт до конца сезона, а там, если не случится какого-то чуда, следует ждать другого специалиста.
— Кого называют фаворитом на эту должность?
— Самое громкое имя пока — это, конечно, свободный Антонио Конте, который сам, правда, хочет вернуться в «Ювентус». Называют и модного Де Дзерби, работающего в АПЛ. Но у него действующий контракт и отступные порядка 10 миллионов евро. Фигурирует еще Пиоли, который летом может покинуть «Милан», и прогрессирующий Тиагу Мотта. В любом случае до лета еще есть время.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|20
|13
|3
|4
|38-21
|42
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
9
|Рома
|20
|8
|5
|7
|32-24
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|20
|5
|4
|11
|25-39
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
|6
|21-32
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|1 : 0
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|2 : 1
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|3 : 1
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|5 : 0
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3