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Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива госпитализирован с инфарктом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива был госпитализирован с инфарктом, сообщает La Repubblica.

79-летний Рива потерял сознание, когда находился у себя дома в Кальяри. Сыновья бывшего футболиста отвезли его в больницу.

В настоящий момент Рива находится под наблюдением врачей, которые в ближайшее время определят, какие шаги необходимо предпринять для дальнейшего лечения.

Рива выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и забил за национальную команду 35 голов в 42 матчах. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).

На клубном уровне Рива играл за «Леньяно» и «Кальяри». Вместе с «Кальяри» форвард выигрывал чемпионат Италии (1969/70).

Рива является лучшим бомбардиром в истории «Кальяри», он забил за команду 207 голов.

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Сборная Италии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
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