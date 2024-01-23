Светлый. Вечно молодой. Кристально честный. Памяти Луиджи Ривы

Корреспондент «СЭ» вспоминает легендарного итальянского футболиста, скончавшегося 22 января, с которым был лично знаком.

Когда в 2006 году сборная Италии стала чемпионом мира, ее тренировал Марчелло Липпи. В ее составе блистали Буффон, Каннаваро, Пирло, Гаттузо, Дель Пьеро, Тотти. Матерацци навсегда вошел в историю футбола после провокации против Зидана. Решающий послематчевый пенальти в финале с Францией реализовал Гроссо. Каждого из них можно смело назвать одним из героев того турнира.

Но для меня главным человеком в той «Скуадре адзурре», ее душой был человек, который в понедельник, 22 января, ушел из жизни в Кальяри. Все утренние вторничные обложки спортивных (да и не только) итальянских изданий посвящены ему, а внутренние полосы пестрели воспоминаниями и соболезнованиями. Скончался не просто легендарный игрок, а один из главных символов в истории национального футбола и всей страны конца 60-х — начала 70-х.

В той сборной-2006 Джиджи Рива, которого сейчас оплакивает вся Италия, формально занимал должность главы делегации, а по сути выступал как духовник и добрый папа для всей команды. Это именно к нему приходили излить душу в самые трудные моменты звезды, включая топовейшего по европейским меркам Тотти. Это как раз Рива в год ЧМ лично возил Буффона на допрос в прокуратуру по делу кальчополи и выходил вместе с голкипером к журналистам. И это Джиджи мой хороший знакомый Гаттузо, которого многие ошибочно считают железным и не знающим сантиментов спортсменом, называл своим футбольным богом.

Если кто забыл, то в 2006-м «Скуадра адзурра» стала лучшей на планете на фоне дикого скандала в своем футболе. И не где-нибудь, а в Германии, где ее нещадно критиковали за коррупцию многие во главе с самим Францем Беккенбауэром. И Рива с его кристальной репутацией и безупречным имиджем был как раз тем, кто защищал свою сборную и свою страну в словесных битвах как с немцами, которых Италия красиво прошла в полуфинале, так и с журналистами, экспертами и аналитиками с Апеннин, которые поливали грязью свою же национальную команду.

Фото Global Look Press

Мне повезло тогда вживую наблюдать за подготовкой сборной Италии к ЧМ и следить за ней во время самого розыгрыша. Так вот, Рива стал основным связующим звеном между осколками итальянской федерации футбола, уцелевшими после скандала, футболистами и СМИ. Лучший бомбардир «Скуадры адзурры», за всю историю сам так и не ставший чемпионом мира, внес огромную лепту в успех 2006-го. При этом на протяжении всего турнира Джиджи общался с читателями «СЭ» через свои авторские колонки, что по сегодняшним меркам кажется немыслимым.

Про подвиги Ривы на поле в ходе карьеры написаны книги, сняты документальные фильмы. Они отражены и на театральной сцене. Это легенда, навсегда вошедшая в историю Италии. Его титулы и статистику вы легко найдете сами. А для меня он остался солнечным человеком из начала 2000-х — с голливудской улыбкой и благородной выправкой. Наше знакомство состоялось, когда Риве было уже за 60, но молодецкая стать и всепоглощающая симпатия очаровывали настолько, что о возрасте как-то не приходилось задумываться: он казался вечно молодым...

Наши с ним взаимные поздравления с Рождеством или Новым годом остались теперь только в памяти, и она хранит исключительно теплые воспоминания об этом благородном человеке и народном футболисте. Луиджи Рива — одно из лучших явлений, которое итальянский футбол подарил своей стране и всему миру. Я горд, что был знаком с ним и что аудитория «СЭ» в свое время имела возможность общаться с Луиджи через наше издание.

Такие люди не уходят в никуда. Им не грозит забвение. На них можно воспитывать новые поколения.

Спасибо за все, Луиджи! Спи спокойно.