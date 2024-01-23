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Светлый. Вечно молодой. Кристально честный. Памяти Луиджи Ривы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболист Луиджи Рива
Луиджи Рива.
Фото Global Look Press
Корреспондент «СЭ» вспоминает легендарного итальянского футболиста, скончавшегося 22 января, с которым был лично знаком.

Когда в 2006 году сборная Италии стала чемпионом мира, ее тренировал Марчелло Липпи. В ее составе блистали Буффон, Каннаваро, Пирло, Гаттузо, Дель Пьеро, Тотти. Матерацци навсегда вошел в историю футбола после провокации против Зидана. Решающий послематчевый пенальти в финале с Францией реализовал Гроссо. Каждого из них можно смело назвать одним из героев того турнира.

Но для меня главным человеком в той «Скуадре адзурре», ее душой был человек, который в понедельник, 22 января, ушел из жизни в Кальяри. Все утренние вторничные обложки спортивных (да и не только) итальянских изданий посвящены ему, а внутренние полосы пестрели воспоминаниями и соболезнованиями. Скончался не просто легендарный игрок, а один из главных символов в истории национального футбола и всей страны конца 60-х — начала 70-х.

Луиджи Рива. Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии. Его называли Раскатом Грома

В той сборной-2006 Джиджи Рива, которого сейчас оплакивает вся Италия, формально занимал должность главы делегации, а по сути выступал как духовник и добрый папа для всей команды. Это именно к нему приходили излить душу в самые трудные моменты звезды, включая топовейшего по европейским меркам Тотти. Это как раз Рива в год ЧМ лично возил Буффона на допрос в прокуратуру по делу кальчополи и выходил вместе с голкипером к журналистам. И это Джиджи мой хороший знакомый Гаттузо, которого многие ошибочно считают железным и не знающим сантиментов спортсменом, называл своим футбольным богом.

Если кто забыл, то в 2006-м «Скуадра адзурра» стала лучшей на планете на фоне дикого скандала в своем футболе. И не где-нибудь, а в Германии, где ее нещадно критиковали за коррупцию многие во главе с самим Францем Беккенбауэром. И Рива с его кристальной репутацией и безупречным имиджем был как раз тем, кто защищал свою сборную и свою страну в словесных битвах как с немцами, которых Италия красиво прошла в полуфинале, так и с журналистами, экспертами и аналитиками с Апеннин, которые поливали грязью свою же национальную команду.

Футболист Луиджи Рива
Фото Global Look Press

Мне повезло тогда вживую наблюдать за подготовкой сборной Италии к ЧМ и следить за ней во время самого розыгрыша. Так вот, Рива стал основным связующим звеном между осколками итальянской федерации футбола, уцелевшими после скандала, футболистами и СМИ. Лучший бомбардир «Скуадры адзурры», за всю историю сам так и не ставший чемпионом мира, внес огромную лепту в успех 2006-го. При этом на протяжении всего турнира Джиджи общался с читателями «СЭ» через свои авторские колонки, что по сегодняшним меркам кажется немыслимым.

Про подвиги Ривы на поле в ходе карьеры написаны книги, сняты документальные фильмы. Они отражены и на театральной сцене. Это легенда, навсегда вошедшая в историю Италии. Его титулы и статистику вы легко найдете сами. А для меня он остался солнечным человеком из начала 2000-х — с голливудской улыбкой и благородной выправкой. Наше знакомство состоялось, когда Риве было уже за 60, но молодецкая стать и всепоглощающая симпатия очаровывали настолько, что о возрасте как-то не приходилось задумываться: он казался вечно молодым...

31 августа. Флоренция. Менеджер сборной Италии Луиджи РИВА и форвард Антонио КАССАНО. Луиджи Рива. Бог Сардинии

Наши с ним взаимные поздравления с Рождеством или Новым годом остались теперь только в памяти, и она хранит исключительно теплые воспоминания об этом благородном человеке и народном футболисте. Луиджи Рива — одно из лучших явлений, которое итальянский футбол подарил своей стране и всему миру. Я горд, что был знаком с ним и что аудитория «СЭ» в свое время имела возможность общаться с Луиджи через наше издание.

Такие люди не уходят в никуда. Им не грозит забвение. На них можно воспитывать новые поколения.

Спасибо за все, Луиджи! Спи спокойно.

Футбол
Луиджи Рива
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 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
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 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
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 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
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Рома – Верона
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