Светлый. Вечно молодой. Кристально честный. Памяти Луиджи Ривы
Когда в 2006 году сборная Италии стала чемпионом мира, ее тренировал Марчелло Липпи. В ее составе блистали Буффон, Каннаваро, Пирло, Гаттузо, Дель Пьеро, Тотти. Матерацци навсегда вошел в историю футбола после провокации против Зидана. Решающий послематчевый пенальти в финале с Францией реализовал Гроссо. Каждого из них можно смело назвать одним из героев того турнира.
Но для меня главным человеком в той «Скуадре адзурре», ее душой был человек, который в понедельник, 22 января, ушел из жизни в Кальяри. Все утренние вторничные обложки спортивных (да и не только) итальянских изданий посвящены ему, а внутренние полосы пестрели воспоминаниями и соболезнованиями. Скончался не просто легендарный игрок, а один из главных символов в истории национального футбола и всей страны конца 60-х — начала 70-х.
В той сборной-2006 Джиджи Рива, которого сейчас оплакивает вся Италия, формально занимал должность главы делегации, а по сути выступал как духовник и добрый папа для всей команды. Это именно к нему приходили излить душу в самые трудные моменты звезды, включая топовейшего по европейским меркам Тотти. Это как раз Рива в год ЧМ лично возил Буффона на допрос в прокуратуру по делу кальчополи и выходил вместе с голкипером к журналистам. И это Джиджи мой хороший знакомый Гаттузо, которого многие ошибочно считают железным и не знающим сантиментов спортсменом, называл своим футбольным богом.
Если кто забыл, то в 2006-м «Скуадра адзурра» стала лучшей на планете на фоне дикого скандала в своем футболе. И не где-нибудь, а в Германии, где ее нещадно критиковали за коррупцию многие во главе с самим Францем Беккенбауэром. И Рива с его кристальной репутацией и безупречным имиджем был как раз тем, кто защищал свою сборную и свою страну в словесных битвах как с немцами, которых Италия красиво прошла в полуфинале, так и с журналистами, экспертами и аналитиками с Апеннин, которые поливали грязью свою же национальную команду.
Мне повезло тогда вживую наблюдать за подготовкой сборной Италии к ЧМ и следить за ней во время самого розыгрыша. Так вот, Рива стал основным связующим звеном между осколками итальянской федерации футбола, уцелевшими после скандала, футболистами и СМИ. Лучший бомбардир «Скуадры адзурры», за всю историю сам так и не ставший чемпионом мира, внес огромную лепту в успех 2006-го. При этом на протяжении всего турнира Джиджи общался с читателями «СЭ» через свои авторские колонки, что по сегодняшним меркам кажется немыслимым.
Про подвиги Ривы на поле в ходе карьеры написаны книги, сняты документальные фильмы. Они отражены и на театральной сцене. Это легенда, навсегда вошедшая в историю Италии. Его титулы и статистику вы легко найдете сами. А для меня он остался солнечным человеком из начала 2000-х — с голливудской улыбкой и благородной выправкой. Наше знакомство состоялось, когда Риве было уже за 60, но молодецкая стать и всепоглощающая симпатия очаровывали настолько, что о возрасте как-то не приходилось задумываться: он казался вечно молодым...
Наши с ним взаимные поздравления с Рождеством или Новым годом остались теперь только в памяти, и она хранит исключительно теплые воспоминания об этом благородном человеке и народном футболисте. Луиджи Рива — одно из лучших явлений, которое итальянский футбол подарил своей стране и всему миру. Я горд, что был знаком с ним и что аудитория «СЭ» в свое время имела возможность общаться с Луиджи через наше издание.
Такие люди не уходят в никуда. Им не грозит забвение. На них можно воспитывать новые поколения.
Спасибо за все, Луиджи! Спи спокойно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|21
|16
|4
|1
|35-12
|52
|
2
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
3
|Милан
|21
|14
|3
|4
|41-23
|45
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Рома
|21
|9
|5
|7
|34-25
|32
|
9
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|21
|6
|7
|8
|20-28
|25
|
12
|Дженоа
|21
|6
|7
|8
|22-25
|25
|
13
|Фрозиноне
|21
|6
|4
|11
|28-40
|22
|
14
|Лечче
|21
|4
|9
|8
|20-29
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|4
|11
|26-36
|19
|
16
|Удинезе
|21
|2
|12
|7
|23-35
|18
|
17
|Кальяри
|21
|4
|6
|11
|20-36
|18
|
18
|Верона
|21
|4
|5
|12
|19-29
|17
|
19
|Эмполи
|21
|4
|4
|13
|14-35
|16
|
20
|Салернитана
|21
|2
|6
|13
|18-42
|12
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|- : -
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|11
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|19
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Наполи, Салернитана
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3