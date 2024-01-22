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Футболисты «Наполи» и «Интера» почтили память Луиджи Ривы перед вторым таймом матча финала Суперкубка Италии

Алина Савинова
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Футболисты «Наполи» и «Интера» во время финального матча Суперкубка Италии почтили память легендарного нападающего «Кальяри» Луиджи Ривы.

Перед началом второго тайма встречи (0:0), проходящей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), была объявлена минута молчания в знак памяти о футболисте, который скончался 22 января в возрасте 79 лет.

Ранее сообщалось, что Рива потерял сознание, когда находился у себя дома в Кальяри. Сыновья бывшего футболиста отвезли его в больницу, но мужчину не удалось спасти.

Рива является лучшим бомбардиром в истории сборной Италии. За свою национальную команду форвард провел 42 матча, в которых отметился 35 голами.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Луиджи Рива
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива скончался на 80-м году жизни
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
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21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
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Оливье Жиру

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Интер

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Интер

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Антуан Макумбу

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Паскуале Маццокки

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