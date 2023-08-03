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Сегодня, 18:00

7 самых ярких моментов в карьере Буффона. Каким мы запомним итальянского гения

Легендарный вратарь Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
Артем Никулин
корреспондент
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Футболист Джанлуиджи Буффон с трофеем чемпионата Италии.
Джанлуиджи Буффон с трофеем чемпионата Италии.
Фото Getty Images
«Буффонище», дебют против России и рекордный трансфер.

Джанлуиджи Буффон сказал «ариведерчи» игровой карьере: неугомонный итальянец остановился в возрасте 45 лет в ранге живой легенды «Ювентуса», «Пармы», Италии, да и всего футбола в целом.

По этому поводу «СЭ» вспоминает 10 самых памятных эпизодов из его карьеры.

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Дебют против «Милана»

Путь в профессиональный футбол Буффону открыл Невио Скала. Он разглядел потенциал 17-летнего голкипера, и 19 ноября 1995 года Джанлуиджи дебютировал против «Милана». Россонери налегали на ворота «Пармы», но дебютант успешно отбивался и помог команде удержать нулевую ничью. Через пару месяцев Буффон подписал профессиональный контракт с клубом и сыграл несколько матчей за основу, но затем вернулся в дубль — в первой команде он закрепился только через год.

Забавный момент: Джанлуиджи нет на командном фото «Пармы» перед матчем с «Миланом». Буффон забыл об этой традиции, так как она не практиковалась в молодежном футболе.

Сергей Юран у ворот Джанлуиджи Буффона в матче Россия - Италия
Сергей Юран у ворот Джанлуиджи Буффона в матче Россия — Италия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дебют против сборной России

В 1996 году Буффон стал основным в клубе, а еще через год дорвался до основы сборной. Это очень известная история: март, стыки на ЧМ-1998 с Россией, стадион «Динамо», снежище и убитый газон. Вратарь Джанлука Пальюка, который начал матч с первых минут, получил травму, и тренер Чезаре Мальдини (отец Паоло и также легенда «Милана») отправил 19-летнего игрока спасать матч.

Джиджи сыграл роскошно, в том числе потащил убойный удар от Дмитрия Аленичева, но все же не сумел сыграть на ноль. Помешал Фабио Каннаваро, оформивший автогол. Итальянцы сыграли с россиянами вничью, но в ответном матче забили безответный мяч и вышли на мундиаль.

«Мой дебют за сборную состоялся в шокирующий с точки зрения климата вечер. Снег был невообразимый, поле — грязное. Это были худшие условия для дебюта. Я сделал все, чтобы быть готовым, но выйти на замену в такую морозную погоду было непросто. Это доказывает, что ментальность может быть намного важнее, чем физическое состояние», — вспоминал Буффон.

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Самый дорогой вратарь

В начале нулевых Буффон вырос в главного вратаря страны. Он уже выиграл Кубок Италии с «Пармой», а также Кубок УЕФА, однако в коллекции явно не хватало скудетто. «Парма» хоть и была регулярным участником еврокубков, но не полноценным претендентом на чемпионство. Тогда Джиджи задумался о смене клуба. На горизонте маячила «Барселона»: итальянец был воодушевлен идеей игры в Испании, но его семья была против.

Одновременно к «Парме» и Буффону пришел «Ювентус», который искал замену Эдвину ван дер Сару. Туринцы не постеснялись вывалить за 23-летнего голкипера рекордные 52 млн евро — еще никто и никогда не платил столько за вратаря. Сумму перебили лишь спустя 17 лет, когда «Челси» выплатил за Кепу Аррисабалагу 80 млн евро.

Футболист Джанлуиджи Буффон празднует победу в матче чемпионата мира-2016
Фото Getty Images

Финал ЧМ-2006

Итальянская сборная приехала на турнир в Германию в подвешенном состоянии. Эксперты предрекали им проход в четвертьфинал, в лучшем случае — в полуфинал, но никак не победу на турнире. В команду Марчелло Липпи не верил вообще никто. Во многом за счет игры Буффона и его умением дирижировать обороной Италия прошла так далеко. Джиджи пропустил только во втором туре группового этапа — Кристиан Дзаккардо «порадовал» автоголом.

А дальше стартовала длительная сухая серия на 460 минут, которая прервалась в финале после пенальти Зидана. Буффону не хватило 57 минут, чтобы повторить рекорд Вальтера Зенги на ЧМ-1990. Кажется, Джиджи очень хотел его побить — до последнего спорил с рефери, что мяч после паненки Зизу не пересек линию ворот.

В экстра-тайме Буффон оформил еще один крутой момент под хайлайты: кончиком пальцев отбил плотный удар головой от того же Зидана. В серии пенальти помощь вратаря и не понадобилась: Зидана удалили, а Трезеге смазал удар с точки. Так Буффон стал чемпионом мира.

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Выход из серии B

Как только Буффон вернулся из Германии, его ждали неприятные новости: «Ювентус» отправили в серию B из-за коррупционного скандала. Несколько топ-игроков не захотели терять год карьеры и разъехались по другим клубам. Среди них были Златан Ибрагимович, Фабио Каннаваро, Патрик Виейра и другие. Буффон же остался.

«Мы решили остаться вместе, чтобы почтить футболку, клуб, фанатскую базу. Мы потеряли все, чтобы получить то, что нельзя обменять: уважение и привязанность», — вспоминал вратарь. Через год «Ювентус» спокойно вернулся в серию А, хотя долгое время и оправлялся после «кальчополи»: следующее скудетто клуб выиграл лишь в 2012 году.

Джанлуиджи Буффон ловит мяч в матче «Ювентус» - «Милан»
Джанлуиджи Буффон ловит мяч в матче «Ювентус» — «Милан» в 2012 году.
Фото Getty Images

«Буффонище»

В конце нулевых комментатор Георгий Черданцев регулярно выдавал во время эфиров культовые фразы. Одна из таких родилась в 2012 году, когда «Ювентус» играл против «Милана» в чемпионате. Буффон тогда эффективно отбил удар соперника после углового, но не зафиксировал мяч — Мунтари сориентировался и пошел добивать с метра, но Джиджи даже тогда не выключился и отбил удар, после чего «Юве» побежал в опасную контратаку, а Черданцев от экстаза отправился в космос. Так «Буффонище» или «Чудовищный Буффонище» вошли в фольклор.

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Правда, на повторе выяснилось, что мяч после добивания Мунтари пересек линию ворот, но это уже никого не волновало. Фраза пошла в народ и стала чуть ли не именем нарицательным. О меме прознал и сам вратарь, который даже постарался произнести на русском «Буффонище».

«Я ничего не готовил, это вырвалось абсолютно произвольно и естественно. Уж больно у Джанлуиджи подходящая фамилия, похожая на русское слово. К тому же суффикс «-ищ» хорошо ложится на описание чего-то грандиозного. Я никогда не смогу объяснить, как это появилось в моей голове, равно как и объяснить, что я хотел сказать фразой: «Я сейчас закончу вообще всё», — вспоминал Георгий Черданцев.

Джанлуиджи Буффон спорит с судьей во время матча «Ювентус» - «Реал»
Джанлуиджи Буффон спорит с судьей во время матча «Ювентус» — «Реал».
Фото Global Look Press

Мусорный бак

В четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/18 «Ювентус» натолкнулся на «Реал», который разгромил туринцев на выезде 3:0. Но в ответной игре итальянцы помчали за камбэком и к 90-й минуте успели отыграть три мяча. Дело шло к дополнительному времени, но на последних минутах судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота Буффона. Джиджи взорвался и начал выяснять отношения с рефери, а тот не стал церемониться и показал вспыльчивому вратарю красную карточку.

На поле вместо Буффона выпустили Войцеха Щенсны, но тот не отразил удар Роналду с точки, и «Ювентус» вылетел из ЛЧ. После матча Джанлуиджи разнес судью, выдав культовую фразу про сердце и мусорный бак: «Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды».

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