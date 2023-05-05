Салюты, слезы и мечты о победе в Лиге чемпионов. Неаполь роскошно отпраздновал чемпионство
Неаполь 33 года ждал скудетто — и наконец-то официально оформил чемпионство. В городе на юге Италии даже малые дети ждали этого праздника, а теперь все отмечают с размахом.
Клуб
Игра с «Удинезе» проходила на выезде, и, несмотря на приличное количество неаполитанцев на трибунах, чемпионской атмосферу назвать было сложно. И хотя после свистка приехавшие из Неаполя болельщики хлынули на поле, а футболисты тут же принялись отмечать, эмоционального взрыва не случилось. Лучано Спаллетти, впервые победивший в серии А в 64 года, и вовсе выглядел напуганным.
Кто-то из футболистов радовался и даже дал себя раздеть (с Зелиньски вообще стянули шорты), но большинство игроков пыталось пробиться через фанатов в раздевалку. Там, конечно, отпраздновали, но все равно выглядели уставшими или опустошенными. Это легко объяснить — Спаллетти признался, что по ходу сезона команда ощущала на плечах «целый город».
Зато в отличном настроении был президент Аурелио Де Лаурентис — он находился на стадионе в Неаполе, декламировал одну речь за другой, сообщил о продлении контракта с тренером и заявил, что теперь цель — победа в Лиге чемпионов. Чем, кстати, поставил в тупик Лучано — тренер отреагировал на новую задачу без восторга: «Когда президент говорил о скудетто в мае, я не поверил... Теперь он говорит о Лиге чемпионов. Но это требует много работы, а не разговоров».
Город и болельщики
Если команда и Спаллетти отпраздновали довольно скромно — кто-то отдал болельщикам трусы, кто-то испуганно ушел в раздевалку, а все вместе они попели песни, — то фанаты отпраздновали на славу. В Удине, по подсчетам итальянских СМИ, добрались 16 тысяч неаполитанцев, из них 11 тысяч попали на стадион. А вот на домашней арене, где предусмотрительно выставили большие экраны, набилось больше 50 тысяч фанатов — и после финального свистка они кричали, плакали и запускали салюты.
Фейерверки гремели во всех районах города, и в Неаполе, кажется, не было тихого места — болельщики веселились везде. Украшенные автомобили, синие волосы и бороды, стяги, флаги и футболки Марадоны — такого праздника в Италии не было очень давно. Одним Неаполем дело не ограничилось — как минимум в Нью-Йорке тоже нашлось около сотни болельщиков, устроивших шоу с фаерами на улицах мегаполиса.
Во всем этом приятном голубом безумии лишь один человек пытался оставаться трезвым. Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди еще пару недель назад призывал горожан к спокойствию и воздержанию от вандализма — в чемпионскую ночь чиновнику также не было покоя. Через некоторое время после того, как «Наполи» завоевал скудетто, в городе случилось убийство, а восемь человек получили огнестрельные ранения. Манфреди пришлось заниматься этим вопросом, но он заверил, что к празднику случившееся не относится.
Как бы хорошо ни гулял Неаполь сейчас, лучшее празднование еще впереди. Город официально будет отмечать чемпионство 4 июня (это сказал мэр), а президент «Наполи» позвал всех на следующую домашнюю игру с «Фиорентиной» и предложил устроить «большую вечеринку». Кажется, дальше будет еще больше веселья.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|
2
|Лацио
|33
|19
|7
|7
|52-24
|64
|
3
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
4
|Интер
|33
|19
|3
|11
|60-35
|60
|
5
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
6
|Милан
|33
|16
|10
|7
|53-39
|58
|
7
|Рома
|33
|17
|7
|9
|45-31
|58
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
10
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|
11
|Монца
|33
|12
|9
|12
|41-44
|45
|
12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|33
|3
|12
|18
|29-59
|21
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|- : -
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|- : -
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|- : -
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|- : -
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|22
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|19
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|31
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0