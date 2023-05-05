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Сегодня, 15:45

Салюты, слезы и мечты о победе в Лиге чемпионов. Неаполь роскошно отпраздновал чемпионство

Артем Белинин
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Виктор Осимхен празднует чемпионство вместе с фанатами.
Фото AFP
Лучано Спаллетти в гуще событий.
Фото Reuters
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул.
Фото Reuters
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Победу «Наполи» ждали очень долго.

Неаполь 33 года ждал скудетто — и наконец-то официально оформил чемпионство. В городе на юге Италии даже малые дети ждали этого праздника, а теперь все отмечают с размахом.

Эмоции Хвичи Кварацхелии в&nbsp;матче &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;. 19 лет назад «Наполи» был банкротом и опустился на дно. Сейчас в Неаполе — чемпионская вечеринка

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Игра с «Удинезе» проходила на выезде, и, несмотря на приличное количество неаполитанцев на трибунах, чемпионской атмосферу назвать было сложно. И хотя после свистка приехавшие из Неаполя болельщики хлынули на поле, а футболисты тут же принялись отмечать, эмоционального взрыва не случилось. Лучано Спаллетти, впервые победивший в серии А в 64 года, и вовсе выглядел напуганным.

Кто-то из футболистов радовался и даже дал себя раздеть (с Зелиньски вообще стянули шорты), но большинство игроков пыталось пробиться через фанатов в раздевалку. Там, конечно, отпраздновали, но все равно выглядели уставшими или опустошенными. Это легко объяснить — Спаллетти признался, что по ходу сезона команда ощущала на плечах «целый город».

Зато в отличном настроении был президент Аурелио Де Лаурентис — он находился на стадионе в Неаполе, декламировал одну речь за другой, сообщил о продлении контракта с тренером и заявил, что теперь цель — победа в Лиге чемпионов. Чем, кстати, поставил в тупик Лучано — тренер отреагировал на новую задачу без восторга: «Когда президент говорил о скудетто в мае, я не поверил... Теперь он говорит о Лиге чемпионов. Но это требует много работы, а не разговоров».

Лучано Спаллетти в гуще событий.
Фото Reuters

Город и болельщики

Если команда и Спаллетти отпраздновали довольно скромно — кто-то отдал болельщикам трусы, кто-то испуганно ушел в раздевалку, а все вместе они попели песни, — то фанаты отпраздновали на славу. В Удине, по подсчетам итальянских СМИ, добрались 16 тысяч неаполитанцев, из них 11 тысяч попали на стадион. А вот на домашней арене, где предусмотрительно выставили большие экраны, набилось больше 50 тысяч фанатов — и после финального свистка они кричали, плакали и запускали салюты.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул.
Фото Reuters

Фейерверки гремели во всех районах города, и в Неаполе, кажется, не было тихого места — болельщики веселились везде. Украшенные автомобили, синие волосы и бороды, стяги, флаги и футболки Марадоны — такого праздника в Италии не было очень давно. Одним Неаполем дело не ограничилось — как минимум в Нью-Йорке тоже нашлось около сотни болельщиков, устроивших шоу с фаерами на улицах мегаполиса.

Во всем этом приятном голубом безумии лишь один человек пытался оставаться трезвым. Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди еще пару недель назад призывал горожан к спокойствию и воздержанию от вандализма — в чемпионскую ночь чиновнику также не было покоя. Через некоторое время после того, как «Наполи» завоевал скудетто, в городе случилось убийство, а восемь человек получили огнестрельные ранения. Манфреди пришлось заниматься этим вопросом, но он заверил, что к празднику случившееся не относится.

Фанат &laquo;Наполи&raquo; после финального свистка.

Как бы хорошо ни гулял Неаполь сейчас, лучшее празднование еще впереди. Город официально будет отмечать чемпионство 4 июня (это сказал мэр), а президент «Наполи» позвал всех на следующую домашнюю игру с «Фиорентиной» и предложил устроить «большую вечеринку». Кажется, дальше будет еще больше веселья.

Болельщики &laquo;Наполи&raquo; празднуют чемпионский титул. Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство

Футбол
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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6.05 16:00
Милан – Лацио
 - : -
6.05 19:00
Рома – Интер
 - : -
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 - : -
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
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Торино – Монца
 - : -
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
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Лечче – Верона
 - : -
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Эмполи – Салернитана
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Удинезе – Сампдория
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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