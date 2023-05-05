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Сегодня, 12:20

Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство

Отдел фото «СЭ»
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Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул.
Фото Global Look Press
Неаполь стал самым ярким и шумным городом на планете.

Болельщики «Наполи» 33 года ждали этого чемпионства — и дождались. После выездной ничьей с «Удинезе» (с прорывом счастливых зрителей на поле) в Неаполе началась грандиозная вечеринка, которая давно готовилась и явно продлится не один день.

Этой ночью вряд ли кто-то мог уснуть, а те, кто по каким-то немыслимым причинам равнодушен к футболу, просто не смог бы это сделать даже при желании, когда за окном творится такое. Десятки тысяч болельщиков высыпали на улицу отмечать победу своих любимцев.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters

Фейерверки, горящие фаеры, кричалки и песни, вжатые до упора клаксоны автомобилей — именно такой саундтрек играл в городе до самого утра.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters

Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке, их принес Диего Марадона — в сезонах-1986/87 и -1989/90.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters

Не обошлось и без трагических событий. La Repubblica сообщила, что во время празднования на улицах произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Getty Images
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Getty Images

Для болельщиков постарше чемпионство стало особенным, ведь они на самом деле могли ждать его большую часть жизни.

Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Getty Images
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Getty Images
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Global Look Press
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Global Look Press
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Global Look Press
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Reuters
Болельщики «Наполи» празднуют чемпионский титул на улицах города.
Фото Global Look Press
Эмоции Хвичи Кварацхелии в&nbsp;матче &laquo;Удинезе&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;. 19 лет назад «Наполи» был банкротом и опустился на дно. Сейчас в Неаполе — чемпионская вечеринка
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 33 25 5 3 69-23 80
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 33 12 9 12 42-43 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Удинезе 33 10 13 10 43-41 43
13
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
14
 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
 Эмполи 33 8 11 14 29-43 35
16
 Лечче 33 7 10 16 28-40 31
17
 Специя 33 5 12 16 28-54 27
18
 Верона 33 6 9 18 27-51 27
19
 Кремонезе 33 3 12 18 29-59 21
20
 Сампдория 33 3 8 22 20-59 17
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 16:00
Милан – Лацио
 - : -
6.05 19:00
Рома – Интер
 - : -
6.05 21:45
Кремонезе – Специя
 - : -
7.05 13:30
Аталанта – Ювентус
 - : -
7.05 16:00
Торино – Монца
 - : -
7.05 19:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
7.05 21:45
Лечче – Верона
 - : -
8.05 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
8.05 19:30
Удинезе – Сампдория
 - : -
8.05 21:45
Сассуоло – Болонья
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 22
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 19 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 31 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 24 1 0
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