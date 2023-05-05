Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство

Неаполь стал самым ярким и шумным городом на планете.

Болельщики «Наполи» 33 года ждали этого чемпионства — и дождались. После выездной ничьей с «Удинезе» (с прорывом счастливых зрителей на поле) в Неаполе началась грандиозная вечеринка, которая давно готовилась и явно продлится не один день.

Этой ночью вряд ли кто-то мог уснуть, а те, кто по каким-то немыслимым причинам равнодушен к футболу, просто не смог бы это сделать даже при желании, когда за окном творится такое. Десятки тысяч болельщиков высыпали на улицу отмечать победу своих любимцев.

Фото Reuters

Фейерверки, горящие фаеры, кричалки и песни, вжатые до упора клаксоны автомобилей — именно такой саундтрек играл в городе до самого утра.

Фото Reuters

Это третье скудетто в истории клуба. Первые два были завоеваны еще в прошлом веке, их принес Диего Марадона — в сезонах-1986/87 и -1989/90.

Фото Reuters

Фото Reuters

Не обошлось и без трагических событий. La Repubblica сообщила, что во время празднования на улицах произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Для болельщиков постарше чемпионство стало особенным, ведь они на самом деле могли ждать его большую часть жизни.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Reuters