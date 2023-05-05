Спаллетти называл Денисова грузовиком и настоял на покупке Хвичи. Рабинер — о пути тренера «Наполи» к скудетто

Обозреватель «СЭ» аплодирует человеку, побеждавшему с «Зенитом» и подарившему Неаполю третий титул в истории.

За пять месяцев Марадона дважды увидел с небес то, чего без него на поле при его жизни не происходило

«Наполи» — чемпион Италии! Спустя 33 года. Впервые после Диего Марадоны, который за пять месяцев увидел с небес то, чего никак не мог после себя-игрока увидеть на Земле — титулы чемпиона мира у сборной Аргентины и чемпиона Италии у «Наполи».

Я был в Неаполе однажды — летом 2012 года. Не на футболе, просто как турист: отдыхали с женой неподалеку, на невероятном по красоте Амальфитанском побережье, в Амальфи и Сорренто, и никак не могли упустить возможность сгонять в Неаполь.

Помню изумление, когда увидел марадонианскую церковь. Мне стало ясно, ЧТО такое для этих людей футбол вообще и их главный герой в особенности. Но в еще больший ступор впал на одном из оживленных перекрестков. Это был самый живописный автомобильно-мотоциклетный хаос, который я видел в жизни. Невероятное количество транспорта ехало в любых направлениях вопреки всяким правилам дорожного движения и при этом каким-то образом ухитрялось не сталкиваться. Вот таким я и представлял себе юг Италии.

Что происходило там в ночь с четверга на пятницу, после золотой ничьей в матче «Удинезе» — «Наполи», — представить боюсь.

Теперь в главных ролях фильма, спродюсированного владельцем клуба Аурелиоди Лаурентисом, как раз таки кинопродюсером, — нигериец и грузин, которыми руководит 64-летний лысый дядя, никогда прежде не выигрывавший скудетто. Вернее, выигрывавший — но русское. С «Зенитом».

История Лучано Спаллетти по продолжительности ожидания чемпионства в Италии напоминает Константина Бескова и Юрия Семина. Константин Иванович первую свою команду, «Торпедо», возглавил в высшей лиге в 1956 году, а золото взял со «Спартаком» в 79-м, 23 года спустя, где-то за месяц до 59. Уже будучи к тому времени тренером серебряных призеров Евро и финалистов Кубка кубков.

Юрий Палыч стартовал в высшей лиге как и.о. в 1982 году в «Кубани», а первое золото выиграл в 55 с «Локомотивом» — ровно 20 лет спустя.Уже после четырех Кубков и 16 лет во главе красно-зеленых (ну, 15, минус год в Новой Зеландии).

Работай, будь предан профессии, развивайся, терпи, отстаивай свои убеждения, собирай парней, которые смогут их лучше всего выразить на поле, верь в себя — и однажды все придет. Спаллетти — очередное тому доказательство, и я как человек, знакомый с Лучано, делавший с ним большое интервью (о чем расскажу позже), очень за него рад. Его «Наполи», потеряв год назад таких мастеров, как Инсинье и Кулибали, совсем не казалось в тот момент командой, способной на скудетто. Но весь этот сезон она играла максимально талантливо и красиво. Ликуй, Неаполь!

Этот город страдал от футбола гораздо чаще, чем ликовал. Его болельщики — действительно от слова «болеть» в его прямом значении. Но изредка счастье выпадает и на их долю!

Лучано Спаллетти. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Лучано Карлович

Масштаб обаяния при первой встрече у Спалетти — сумасшедший. Я прочувствовал это на себе. Мы делали с ним большой эксклюзив для «СЭ» в конце весны 2010 года, когда он здорово начал свой первый сезон в «Зените», который завершится золотом после двух чемпионских титулов подряд у «Рубина». На базе в Удельной и говорили.

Для начала я выяснил, что он — Лучано Карлович. А произошло это при помощи такого вопроса: «В курсе ли вы, что российских тренеров игроки именуют по имени-отчеству? И как, соответственно, зовут вашего отца?»

Ответ Спаллетти чуть ли не на слезу пробил. И запомнился мне навсегда:

— О такой традиции я не знал, но мне очень приятно, что вы меня об этом спрашиваете. К сожалению, моего отца уже нет в живых. А звали его Карло. Это человек, к которому я был более чем привязан и которого мне очень не хватает.

Кстати, когда я приехал в Россию, то обнаружил деталь, которая мне о нем невольно напомнила. Отец обожал супы — минестроне и другие. Родители жили в деревне, папа всегда был в контакте с природой, вставал рано утром и шел работать в поле, когда еще было очень зябко. А когда с холода возвращаешься домой, хочется съесть чего-то горячего. Поэтому мама всегда готовила ему суп.

И вот теперь, в России, я столкнулся с тем, что здесь любят и часто едят супы. Из-за климата или чего-то другого, но дело обстоит именно так. Мне это очень нравится. В том числе и потому, что напоминает об отце.

Сейчас проглядел то интервью, там было еще много разных интересных деталек. Лучано назвал себя, невзирая на работу в Риме, «в душе деревенским жителем». Сказал: «С Анчелотти мы как братья», поведал, как они с Папой Карло (но не со своим) пообедали в Лондоне у того дома, когда Лучо приехал к нему посмотреть, как работает «Челси». Если с тех пор не рассорились, вчера вечером из Мадрида в Неаполь (точнее, в Удине) явно прилетели поздравления. На слова Ди Натале, что Спаллетти — «добрый человек», тот отреагировал со смехом: мол, Ди Натале — очень хороший футболист, но эта цитата показывает, «что и льстец он первоклассный».

Это ведь именно Спаллетти определил Игоря Денисова в чистые опорники — раньше он играл ближе к атаке. А мне он назвал Гарика «грузовиком, перегораживающим дорогу». И на вопрос, согласился бы он совмещать посты в «Зените» и сборной, ответил: «Конечно!»

Вспомнили и 1:7 его «Ромы» от «МЮ» в плей-офф ЛЧ. Спаллетти рассуждал:

— Ребята тогда были расстроены сильнее меня, и надо было их встряхнуть психологически. Ты как тренер должен в такие моменты думать не о себе, а о них. И когда потом успехи приходят вновь, ты начинаешь понимать одну важную вещь. То, что даже самая яркая победа не возносит тебя навечно на пьедестал, а самое тяжелое поражение — не конец света.

Жизнь показала, как он тогда был прав. Кстати, мне сразу после тех 1:7 довелось попасть на «Стадио Олимпико» на матч «Рома» — «Сампдория», и римляне так красиво, как они умели, разнесли генуэзцев — 4:0, словно их только что не ударили обухом по башке на «Олд Траффорд».

Помню, под каким могучим впечатлением уходил после того интервью. Жизнь, как обычно, оказалась намного сложнее и вскрыла потом разные свойства его характера, — но кто без греха? Про историю в «Зените» даже не говорю, это отдельная тема, но был ведь и Тотти. В первый заход Лучано в «Рому» — любимец и идеал, во второй — наоборот. А ведь мне Спаллетти говорил:

— Тотти на самом деле очень приятный человек, который любит партнеров по команде и делает то же, что и остальные. Более того, уверен, что любой другой человек, обладая мастерством Тотти, не был бы так доступен и открыт, как он. Слухи о нем распространяют любители сенсаций. Как я их называю, репортеры-«снайперы», которые специально выслеживают звезд и ждут, пока те оступятся, чтобы сделать им больно.

Во второй заход в «Рому» между Спаллетти и Тотти развернется настоящая война. Интересно, поздравил ли Ческо тренера сейчас? Изменил ли свое видение, закончив играть?..

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Он настоял на покупке Хвичи. Без него этого скудетто точно бы не было

У Спаллетти было еще много взлетов и падений — но до вершины он все никак не поднимался. Ругался с другими тренерами — помните, как отказался пожать руку Рую Витории после второго за три месяца поражения «Наполи» в Лиге Европы от «Спартака», когда оттолкнул от себя многих людей в России? Полтора года с тех пор прошло — а кажется, что было в другой жизни. При том что я посчитал: в обоих матчах у неаполитанцев было по 9 будущих чемпионов Италии.

А для других тренеров он, напротив, был душкой — помню, в каком восторге остался Леонид Слуцкий от поездки на стажировку к Спаллетти в «Рому» еще до того, как они пересеклись в чемпионате России. А пересекшись, на «Арене Химки» обнялись...

Спаллетти преодолел долгий путь к скудетто, очень долгий. Иной бы плюнул и сошел с дистанции. А другого в 64 просто не наняли бы в клуб, который на что-то претендует. Всем же нужны молодые, современные. Но, может, истории с «братом» Спаллетти по фамилии Анчелотти и с самим Лучано кого-то чему-то научат.

Его команды всегда играли в очаровательный футбол, но самому Спаллетти при ярчайшем первом впечатлении не хватало внутренней стабильности характера, чтобы не испортить отношения с игроками и удержать ситуацию в раздевалке под контролем. Из-за этого его считали тренером на два сезона. Потом от него уставали, и результаты просаживалсь.

Хотя со временем людям свойственно смотреть на вещи по-другому — и вот сегодня, например, Александр Кержаков выразил сожаление, что в «Зените» назвал Лучано лицемером. Потому что, став тренером, понял, сколько разных «эго» надо учитывать. Но не надо под влиянием вчерашнего титула и обелять вообще все, что было. Жизнь — не линейная штука.

Сейчас у него в «Наполи», кстати, как раз второй сезон. Триумф должен эту историю эмоционально продлить. А может, он вообще помудрел, выучил уроки — и прежние тенденции более неуместны.

Для Хвичи с ним сезон вообще первый. То есть он еще в полной мере под обаянием Лучано Карловича. Вся Грузия сейчас празднует и славит обоих.

Когда мы перед отъездом Квары в Неаполь немножко с ним говорили, он подчеркивал, как хочет поработать именно со Спаллетти. А Юрий Палыч мне рассказывал, что именно Лучано настоял на покупке грузина. Без Хвичи этого скудетто бы точно не было! Он ведь заменил Инсинье, капитана. Градус ожиданий и требований был соответствующий.

Хвича 10 месяцев назад сказал мне, что перед трансфером говорил с Лучано по-английски. Но в Грузии знающие люди рассказали, что случались у них и разговоры на русском — чтобы, когда Лучано это было нужно, никто вокруг не понял. Хитрый лис!

С момента нашей с ним беседы в Удельной прошло 13 лет. Огромная дистанция для тренера. На ней было много разочарований, но они не стали для него стоп-краном. Он рассказывал мне о своей приверженности атакующему футболу: «Чтобы стать чемпионом, нужно выигрывать матчи. А чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. И я всегда очень высоко ценил тренеров, которые, обладая исполнителями высокого класса, проповедуют атакующий футбол!»

Не каждый тренер в Италии, тем более тогда, так думал. Но Спаллетти остался верен себе — и, играя в атаку, пришел к скудетто.

С триумфом, Лучано Карлович!