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Миранчук помог «Аталанте» уничтожить «Фрозиноне»: вышел на 27 минут и порадовал Гасперини

Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
5:0 в Бергамо!
Италия. Серия А. 20-й тур
15 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
5:0
Фрозиноне

В последний месяц «Аталанта» воспряла духом: да, проиграла «Болонье», но зато заработала очки на выезде с «Ромой» и вышла в полуфинал Кубка Италии, выбив «Сассуоло» и «Милан». Кроме того, наконец-то расцвел Алексей Миранчук: российский хавбек великолепно провел четвертьфинал Кубка и заслужил доверие от Джан Пьеро Гасперини — тренер выпустил его в следующих двух матчах с первых минут.

У «Фрозиноне» дела идут несладко: команда на спаде, в двух очках от зоны вылета и с огромными проблемы в атаке. Хотя еще месяц назад банда Ди Франческо уничтожила в гостях «Наполи» — 4:0! Правда, уже в следующей стадии турнира получила четыре безответных гола от «Ювентуса».

«Аталанта» закрыла все вопросы за 15 минут

Главное разочарование первого тайма — Миранчука оставили в запасе. Зато уже на 6-й минуте «Аталанта» заработала пенальти, который Копмайнерс, один из фаворитов Гасперини, спокойно реализовал.

После этого гости посыпались: на 12-й минуте полузащитник Эдерсон удвоил счет — Руджери прострелил во вратарскую, откуда бразилец беспрепятственно подставил ногу. А через минуту Де Кетеларе с линии штрафной пробил под перекладину, и мяч залетел за линию ворот. Это первый случай с апреля 2019-го, когда «Аталанта» забила три гола в стартовые 15 минут. Последний раз такое было с «Болоньей» — тогда за аналогичный временной отрезок бергамаски отметились четырьмя результативными атаками.

После этого «Аталанта» ожидаемо сбавила темп и отказалась от убийственного прессинга, экономя силы, и даже позволила «Фрозиноне» поиграть в футбол. После 15-й минуты у команд паритет по ударам — по пять попыток, но у гостей было три удара в створ. Правда, особой опасности для соперника они не представляли.

Гасперини устроил Миранчук-тайм во второй половине

После перерыва гости выглядели более заряженными, но в основном попытки сократить преимущество упирались в дальние удары. Чтобы раскачать вялую атаку хозяев, на 63-й минуте Гасперини выпустил Миранчука.

На 83-й Алексей повел свою команду в контратаку, которая завершилась четвертым голом «Аталанты»: латераль Хольм получил мяч справа и перевел на противоположный фланг Дзаппакосте, который бриллиантово пробил в дальний угол. Вскоре шанс забить появился и у Миранчука: он получил обратную передачу после забегания в штрафную, но в суматохе защита «Фрозиноне» все-таки выбила мяч.

Буквально через минуту «Аталанта» оформила пятый гол: хозяева подали угловой, и после попадания в штангу классно сыграл Хольм.

Матч завершился безрезультативной подачей углового от Миранчука. Однако эту игру можно записать ему в актив: пять ключевых передач (с отрывом лучший показатель среди всех игроков), один удар и две обводки (тоже лучший результат). Теперь «Аталанта» вместе с «Лацио» разделяет пятое место в серии А, а вот «Фрозиноне» остается на 15-м месте.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Серия А
3
1
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Миранчук — гроза «Милана». Заработал решающий пенальти и помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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38 тур
13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 2
14.01 22:45
Милан – Рома
 3 : 1
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 5 : 0
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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