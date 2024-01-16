Миранчук помог «Аталанте» уничтожить «Фрозиноне»: вышел на 27 минут и порадовал Гасперини
В последний месяц «Аталанта» воспряла духом: да, проиграла «Болонье», но зато заработала очки на выезде с «Ромой» и вышла в полуфинал Кубка Италии, выбив «Сассуоло» и «Милан». Кроме того, наконец-то расцвел Алексей Миранчук: российский хавбек великолепно провел четвертьфинал Кубка и заслужил доверие от Джан Пьеро Гасперини — тренер выпустил его в следующих двух матчах с первых минут.
У «Фрозиноне» дела идут несладко: команда на спаде, в двух очках от зоны вылета и с огромными проблемы в атаке. Хотя еще месяц назад банда Ди Франческо уничтожила в гостях «Наполи» — 4:0! Правда, уже в следующей стадии турнира получила четыре безответных гола от «Ювентуса».
«Аталанта» закрыла все вопросы за 15 минут
Главное разочарование первого тайма — Миранчука оставили в запасе. Зато уже на 6-й минуте «Аталанта» заработала пенальти, который Копмайнерс, один из фаворитов Гасперини, спокойно реализовал.
После этого гости посыпались: на 12-й минуте полузащитник Эдерсон удвоил счет — Руджери прострелил во вратарскую, откуда бразилец беспрепятственно подставил ногу. А через минуту Де Кетеларе с линии штрафной пробил под перекладину, и мяч залетел за линию ворот. Это первый случай с апреля 2019-го, когда «Аталанта» забила три гола в стартовые 15 минут. Последний раз такое было с «Болоньей» — тогда за аналогичный временной отрезок бергамаски отметились четырьмя результативными атаками.
После этого «Аталанта» ожидаемо сбавила темп и отказалась от убийственного прессинга, экономя силы, и даже позволила «Фрозиноне» поиграть в футбол. После 15-й минуты у команд паритет по ударам — по пять попыток, но у гостей было три удара в створ. Правда, особой опасности для соперника они не представляли.
Гасперини устроил Миранчук-тайм во второй половине
После перерыва гости выглядели более заряженными, но в основном попытки сократить преимущество упирались в дальние удары. Чтобы раскачать вялую атаку хозяев, на 63-й минуте Гасперини выпустил Миранчука.
На 83-й Алексей повел свою команду в контратаку, которая завершилась четвертым голом «Аталанты»: латераль Хольм получил мяч справа и перевел на противоположный фланг Дзаппакосте, который бриллиантово пробил в дальний угол. Вскоре шанс забить появился и у Миранчука: он получил обратную передачу после забегания в штрафную, но в суматохе защита «Фрозиноне» все-таки выбила мяч.
Буквально через минуту «Аталанта» оформила пятый гол: хозяева подали угловой, и после попадания в штангу классно сыграл Хольм.
Матч завершился безрезультативной подачей углового от Миранчука. Однако эту игру можно записать ему в актив: пять ключевых передач (с отрывом лучший показатель среди всех игроков), один удар и две обводки (тоже лучший результат). Теперь «Аталанта» вместе с «Лацио» разделяет пятое место в серии А, а вот «Фрозиноне» остается на 15-м месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|16
|3
|1
|49-10
|51
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|20
|13
|3
|4
|38-21
|42
|
4
|Фиорентина
|20
|10
|4
|6
|29-21
|34
|
5
|Лацио
|20
|10
|3
|7
|24-20
|33
|
6
|Аталанта
|20
|10
|3
|7
|35-21
|33
|
7
|Болонья
|20
|8
|8
|4
|23-18
|32
|
8
|Наполи
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|
9
|Рома
|20
|8
|5
|7
|32-24
|29
|
10
|Торино
|20
|7
|7
|6
|18-18
|28
|
11
|Монца
|20
|6
|7
|7
|20-25
|25
|
12
|Дженоа
|20
|5
|7
|8
|20-24
|22
|
13
|Лечче
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
14
|Фрозиноне
|20
|5
|4
|11
|25-39
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|20
|2
|12
|6
|21-32
|18
|
17
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
18
|Верона
|20
|4
|5
|11
|18-27
|17
|
19
|Эмполи
|20
|3
|4
|13
|11-35
|13
|
20
|Салернитана
|20
|2
|6
|12
|17-40
|12
|13.01
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|13.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|2 : 1
|13.01
|20:00
|
Верона – Эмполи
|2 : 1
|13.01
|22:45
|
Монца – Интер
|1 : 5
|14.01
|14:30
|
Лацио – Лечче
|1 : 0
|14.01
|17:00
|
Кальяри – Болонья
|2 : 1
|14.01
|20:00
|
Фиорентина – Удинезе
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Милан – Рома
|3 : 1
|15.01
|22:45
|
Аталанта – Фрозиноне
|5 : 0
|16.01
|22:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|18
|
|
Оливье Жиру
Милан
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|
|
Генрих Мхитарян
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|18
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3