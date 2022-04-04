«Его гениальных действий не хватило, чтобы переломить матч». Реакция итальянцев на голевой пас Миранчука

Алексей сыграл впервые после травмы.

Алексей Миранчук вернулся на поле после травмы — в матче с «Наполи» он вышел на замену и успел отдать голевую передачу. Правда, «Аталанте» это не помогло — команда Джан Пьеро Гасперини уступила дома 1:3.

Ход матча, статистика

Алексей начал матч в запасе. В перерыве он поменял Руслана Малиновского и расположился на правом фланге атаки. К тому моменту «Аталанта» уже горела 0:2.

На 58-й минуте Миранчук, немного сместившись в центр, выполнил навес в штрафную, а Мартен де Роон сократил отставание. Позже эта связка вновь сработала, но удар голландца прошел мимо створа ворот.

«Аталанта» имела шансы сравнять счет, например, хороший удар нанес Жереми Бога. Однако «Наполи» выстоял и за 10 минут до конца забил третий мяч.

От портала WhoScored Алексей Миранчук получил оценку 6,7. Больше только у Мартена де Роона (7,7) и Луиса Муриэля (7,5). Россиянин отдал две ключевые передачи, что является вторым показателем среди всех игроков «Аталанты».

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Реакция прессы

Итальянский сайт TuttoMercato также высоко оценил выступление россиянина — 6,5. «Его гениальных действий не хватило, чтобы переломить этот матч», — пишет издание.

«Хороших качеств Скальвини и Миранчука оказалось недостаточно для победы, — считает Фабио Дженнари (Prima Bergamo). — Алексей вышел только на второй тайм и выглядел отлично».

Итальянский сайт TuttoMercato.

«Миранчук привнес позитив в игру «Аталанты», — согласен с ним корреспондент La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте.

Соцсети

В социальных сетях тоже отметили выступление Алексея Миранчука. «Потрясающий пас», — так охарактеризовал голевую передачу россиянина пользователь под ником UnkDiamond.

«Такой футбол в исполнении Миранчука мне нравится», — написал MakhtarS. Пользователь под ником WannaBeCapiscer заявил, что это был один из тех редких дней, когда россиянин «делал все правильно».

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«Миранчук — не из тех игроков, которые будут обводить всех подряд. Зато он может найти свободного партнера по команде своей передачей. Это очень важно», — считает atalantabrasil.

Пользователь под ником JosRodriguez37 отметил выход Миранчука на замену. «Аталанта» часто уступает в первых таймах. Сегодня он выпустил Бога и Миранчука, и все изменилось", — написал он.

Несмотря на все проблемы, Миранчук проводит неплохой сезон. В 16 матчах серии А он забил два гола и выполнил четыре результативные передачи. Для сравнения: в прошлом сезоне на счету Миранчука было четыре гола и две результативные передачи в 25 играх.