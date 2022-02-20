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Сегодня, 17:20

«Аталанту» покупают американские бизнесмены? Журналист из Бергамо объясняет, как это скажется на будущем Миранчука

Итальянский журналист рассказал о будущем Алексея Миранучука в «Аталанте»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
«СЭ» поговорил с Эудженио Соррентино.

В 26-м туре серии А «Аталанта» уступила «Фиорентине» (0:1 — Александр Кокорин и Алексей Миранчук пропустили встречу из-за повреждений) и продлила серию без побед до пяти матчей. Команда Джана Пьеро Гасперини отправилась на игру во Флоренцию на фоне слухов о продаже акций клуба бизнесменам из США.

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com, поделился с «СЭ» своим мнением о ситуации в «Аталанте».

Алексей Миранчук. «Миранчук — аутсайдер внутри «Аталанты». Ситуация с игровым временем вряд ли изменится». Взгляд из Италии на будущее Алексея

— В последние несколько дней вся футбольная Италия говорит о том, что «Аталанту» якобы продают американскому фонду. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию напрямую из Бергамо.

— Речь идет не о фонде, а о трех американских бизнесменах, которые захотели войти в «Аталанту» и купить крупный пакет ее акций. Насколько я понимаю, речь идет о том, что эти три бизнесмена готовы выкупить в общей сложности 55 процентов акций клуба из Бергамо. 45 процентов акций и все оперативное управление «Аталантой» в этой ситуации должны остаться за семьей Перкасси — за отцом и сыном.

Официального подтверждения этой информации на момент нашей с вами беседы еще не было, поэтому я говорю пока в сослагательном наклонении.

— Почему семья Перкасси решила пойти на такие переговоры?

— Наверное, это можно назвать интернационализацией бренда. За прошедшие 12 лет семья Перкасси создала из «Аталанты» успешный и образцовый по части бизнеса клуб, который некоторые эксперты оценивают в сумму до 500 миллионов евро. И вот нашлись крупные иностранные бизнесмены, которые захотели войти в этот бизнес и усилить его. Ну а сама семья Перкасси, наверное, понимает, что для дальнейшего развития сильные партнеры ей не помешают.

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— Следует ли, на ваш взгляд, ожидать в такой ситуации резкого укрепления состава «Аталанты» летом 2022 года и прихода туда именитого тренера, ведь Джан Пьеро Гасперини при всем уважении таковым не является?

— Пока не было официального подтверждения закрытия сделки, я бы не рискнул сильно забегать вперед. Насколько я знаю семью Перкасси, она всегда твердо стоит ногами на земле, а не витает в воздухе. Если оперативное управление клубом и трансферная стратегия останутся за отцом и сыном Перкасси, я сомневаюсь, что они резко сменят вектор развития: не думаю, что последуют сумасшедшие покупки. Зато с финансовой точки зрения будет проще сохранять своих лидеров. Ну и можно действительно позволить себе новые траты по части приобретения игроков — но не безумные, а разумные. Думаю, что ставка на игроков с хорошим потенциалом в возрастной категории между 22 и 25 годами будет при этом доминировать. И при подобной стратегии позиции Гасперини выглядят по-прежнему сильными. Во всяком случае, я пока нигде не слышал, что «Аталанта» собирается менять тренера, с которым клуб недавно продлил контракт.

— Если это так, то Алексею Миранчуку сложно будет остаться в «Аталанте» на следующий сезон, ведь Гасперини не скрывал до недавнего времени, что не рассчитывает на россиянина.

— Для начала Алексею надо полностью восстановиться от травмы и побыстрее вернуться в строй. К сожалению, пока не видел четких прогнозов по части его возвращения, хорошо, если это случится раньше середины марта. Между тем на сегодняшний день Миранчук точно пригодился бы «Аталанте». Ну а летом, возможно, речь действительно может пойти о смене команды.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 2
Манчестер Юнайтед 2
2-й тайм

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
серия А
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
18
 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
19
 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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38 тур
18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 - : -
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 - : -
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 - : -
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 19
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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

 12
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Лацио

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Сампдория

 7
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Хакан Чалханоглу

Интер

 6
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
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Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
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Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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