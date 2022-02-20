«Аталанту» покупают американские бизнесмены? Журналист из Бергамо объясняет, как это скажется на будущем Миранчука
В 26-м туре серии А «Аталанта» уступила «Фиорентине» (0:1 — Александр Кокорин и Алексей Миранчук пропустили встречу из-за повреждений) и продлила серию без побед до пяти матчей. Команда Джана Пьеро Гасперини отправилась на игру во Флоренцию на фоне слухов о продаже акций клуба бизнесменам из США.
Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com, поделился с «СЭ» своим мнением о ситуации в «Аталанте».
— В последние несколько дней вся футбольная Италия говорит о том, что «Аталанту» якобы продают американскому фонду. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию напрямую из Бергамо.
— Речь идет не о фонде, а о трех американских бизнесменах, которые захотели войти в «Аталанту» и купить крупный пакет ее акций. Насколько я понимаю, речь идет о том, что эти три бизнесмена готовы выкупить в общей сложности 55 процентов акций клуба из Бергамо. 45 процентов акций и все оперативное управление «Аталантой» в этой ситуации должны остаться за семьей Перкасси — за отцом и сыном.
Официального подтверждения этой информации на момент нашей с вами беседы еще не было, поэтому я говорю пока в сослагательном наклонении.
— Почему семья Перкасси решила пойти на такие переговоры?
— Наверное, это можно назвать интернационализацией бренда. За прошедшие 12 лет семья Перкасси создала из «Аталанты» успешный и образцовый по части бизнеса клуб, который некоторые эксперты оценивают в сумму до 500 миллионов евро. И вот нашлись крупные иностранные бизнесмены, которые захотели войти в этот бизнес и усилить его. Ну а сама семья Перкасси, наверное, понимает, что для дальнейшего развития сильные партнеры ей не помешают.
— Следует ли, на ваш взгляд, ожидать в такой ситуации резкого укрепления состава «Аталанты» летом 2022 года и прихода туда именитого тренера, ведь Джан Пьеро Гасперини при всем уважении таковым не является?
— Пока не было официального подтверждения закрытия сделки, я бы не рискнул сильно забегать вперед. Насколько я знаю семью Перкасси, она всегда твердо стоит ногами на земле, а не витает в воздухе. Если оперативное управление клубом и трансферная стратегия останутся за отцом и сыном Перкасси, я сомневаюсь, что они резко сменят вектор развития: не думаю, что последуют сумасшедшие покупки. Зато с финансовой точки зрения будет проще сохранять своих лидеров. Ну и можно действительно позволить себе новые траты по части приобретения игроков — но не безумные, а разумные. Думаю, что ставка на игроков с хорошим потенциалом в возрастной категории между 22 и 25 годами будет при этом доминировать. И при подобной стратегии позиции Гасперини выглядят по-прежнему сильными. Во всяком случае, я пока нигде не слышал, что «Аталанта» собирается менять тренера, с которым клуб недавно продлил контракт.
— Если это так, то Алексею Миранчуку сложно будет остаться в «Аталанте» на следующий сезон, ведь Гасперини не скрывал до недавнего времени, что не рассчитывает на россиянина.
— Для начала Алексею надо полностью восстановиться от травмы и побыстрее вернуться в строй. К сожалению, пока не видел четких прогнозов по части его возвращения, хорошо, если это случится раньше середины марта. Между тем на сегодняшний день Миранчук точно пригодился бы «Аталанте». Ну а летом, возможно, речь действительно может пойти о смене команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 2
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|- : -
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|21.02
|23:00
|
Болонья – Специя
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4