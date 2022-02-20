«Аталанту» покупают американские бизнесмены? Журналист из Бергамо объясняет, как это скажется на будущем Миранчука

«СЭ» поговорил с Эудженио Соррентино.

В 26-м туре серии А «Аталанта» уступила «Фиорентине» (0:1 — Александр Кокорин и Алексей Миранчук пропустили встречу из-за повреждений) и продлила серию без побед до пяти матчей. Команда Джана Пьеро Гасперини отправилась на игру во Флоренцию на фоне слухов о продаже акций клуба бизнесменам из США.

Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com, поделился с «СЭ» своим мнением о ситуации в «Аталанте».

— В последние несколько дней вся футбольная Италия говорит о том, что «Аталанту» якобы продают американскому фонду. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию напрямую из Бергамо.

— Речь идет не о фонде, а о трех американских бизнесменах, которые захотели войти в «Аталанту» и купить крупный пакет ее акций. Насколько я понимаю, речь идет о том, что эти три бизнесмена готовы выкупить в общей сложности 55 процентов акций клуба из Бергамо. 45 процентов акций и все оперативное управление «Аталантой» в этой ситуации должны остаться за семьей Перкасси — за отцом и сыном.

Официального подтверждения этой информации на момент нашей с вами беседы еще не было, поэтому я говорю пока в сослагательном наклонении.

— Почему семья Перкасси решила пойти на такие переговоры?

— Наверное, это можно назвать интернационализацией бренда. За прошедшие 12 лет семья Перкасси создала из «Аталанты» успешный и образцовый по части бизнеса клуб, который некоторые эксперты оценивают в сумму до 500 миллионов евро. И вот нашлись крупные иностранные бизнесмены, которые захотели войти в этот бизнес и усилить его. Ну а сама семья Перкасси, наверное, понимает, что для дальнейшего развития сильные партнеры ей не помешают.

— Следует ли, на ваш взгляд, ожидать в такой ситуации резкого укрепления состава «Аталанты» летом 2022 года и прихода туда именитого тренера, ведь Джан Пьеро Гасперини при всем уважении таковым не является?

— Пока не было официального подтверждения закрытия сделки, я бы не рискнул сильно забегать вперед. Насколько я знаю семью Перкасси, она всегда твердо стоит ногами на земле, а не витает в воздухе. Если оперативное управление клубом и трансферная стратегия останутся за отцом и сыном Перкасси, я сомневаюсь, что они резко сменят вектор развития: не думаю, что последуют сумасшедшие покупки. Зато с финансовой точки зрения будет проще сохранять своих лидеров. Ну и можно действительно позволить себе новые траты по части приобретения игроков — но не безумные, а разумные. Думаю, что ставка на игроков с хорошим потенциалом в возрастной категории между 22 и 25 годами будет при этом доминировать. И при подобной стратегии позиции Гасперини выглядят по-прежнему сильными. Во всяком случае, я пока нигде не слышал, что «Аталанта» собирается менять тренера, с которым клуб недавно продлил контракт.

— Если это так, то Алексею Миранчуку сложно будет остаться в «Аталанте» на следующий сезон, ведь Гасперини не скрывал до недавнего времени, что не рассчитывает на россиянина.

— Для начала Алексею надо полностью восстановиться от травмы и побыстрее вернуться в строй. К сожалению, пока не видел четких прогнозов по части его возвращения, хорошо, если это случится раньше середины марта. Между тем на сегодняшний день Миранчук точно пригодился бы «Аталанте». Ну а летом, возможно, речь действительно может пойти о смене команды.