«Миранчук интереснее, чем Иличич». Итальянцы хотят, чтобы Алексей остался в «Аталанте»

Итальянские журналисты оценили игру Алексея Миранчука в матче серии А с «Лацио»

Россиянин был неплох в матче с «Лацио», но получил травму.

Алексей Миранчук снова вышел в основе «Аталанты». В матче против «Лацио» россиянин выглядел неплохо, но был заменен из-за травмы. «СЭ» проанализировал итальянскую прессу и собрал главные мнения по игре Алексея.

Оценка

Начиная с декабря Миранчук играет за «Аталанту» все чаще. В последних семи встречах Алексей неизменно выходил на поле, при этом четыре раза он появлялся с первых минут. Правда, сейчас это была скорее вынужденная мера — у бергамасков вспышка ковида в команде и игру с «Лацио» вообще могли перенести.

Матч получился не слишком ярким. Тем не менее россиянину удалось проявить свои лучшие качества: дриблинг, игру накоротке и взаимодействие с партнерами. Дважды Миранчук имел шанс забить, но в первом случае ему не хватило точности, а второй удар потащил голкипер «Лацио» Томас Стракоша. На 71-й минуте Миранчука заменили из-за травмы. Покидая поле, он держался за заднюю поверхность бедра.

Из пяти попыток Алексея обыграть соперника три оказались успешными. Также Миранчук отдал одну ключевую передачу и совершил один отбор. Портал WhoScored оценил выступление Алексея в 6,93 — одна из лучших оценок среди игроков «Аталанты».

От сайта Tuttomercato россиянин получил оценку 6,0: «Миранчук упустил единственную реальную возможность «Аталанты» забить гол. Был хорош, но только моментами».

«Во втором тайме мы выглядели лучше, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. — Но, к сожалению, сказалась потеря Миранчука: он хорошо использовал свободное пространство и разгонял наши атаки».

В Италии уверены — Миранчук пригодится Гасперини

По последним данным, Алексей может остаться в «Аталанте». Миранчук почти перешел в «Дженоа», но клуб уже покинул Андрей Шевченко, который и звал россиянина в команду.

Кроме того, Гасперини хочет сохранить Миранчука сразу по нескольким причинам: Алексей способен закрыть три-четыре позиции на поле; с его уходом скамейка «Аталанты» потеряет глубину; нестабильно играет Йосип Иличич, что также повышает ценность Миранчука для бергамасков.

«В долгосрочной перспективе Миранчук интереснее, чем Иличич. Словенец пока так и не вернулся на свой прежний уровень», — считает журналист Prima Bergamo Фабио Дженнари.

Мнения болельщиков в соцсетях

Интересную особенность заметил один из болельщиков «Аталанты»: «У «Аталанты» пять атакующих полузащитников, и четыре из них — левши! Не знал, что Миранчук левша...»

Atalanta have 5 playmakers and 4 are left footed...

Never knew Miranchuk was left footed.. — Seyi milan (@seyi_milan) January 22, 2022

«У Миранчука есть талант», — написал в Twitter tzulanda.

Miranchuk some talent — Tzu (@tzulanda) January 22, 2022

«Миранчук — отличный футболист», — уверен papalahi8.

Alekse? Miranchuk est un excellent joueur de football... — у? ѕ?? ??н? (@papalahi8) January 22, 2022

Болельщиков «Аталанты» сильно огорчила травма Алексея.

NOOOOO MIRANCHUK — Shakerini (@Shakerini1) January 22, 2022

«Миранчуку больно. Похоже, он покинет поле», — написал BaldInBergamo незадолго до того, как россиянина заменили.

Miranchuk now in pain, he looks like he will come off. ? — Bald In Bergamo (@BaldInBergamo) January 22, 2022

В воскресенье Миранчук пройдет медобследование, по результатам которого станет известна тяжесть полученной им травмы и сроки восстановления.