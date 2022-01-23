«Миранчук интереснее, чем Иличич». Итальянцы хотят, чтобы Алексей остался в «Аталанте»
Алексей Миранчук снова вышел в основе «Аталанты». В матче против «Лацио» россиянин выглядел неплохо, но был заменен из-за травмы. «СЭ» проанализировал итальянскую прессу и собрал главные мнения по игре Алексея.
Оценка
Начиная с декабря Миранчук играет за «Аталанту» все чаще. В последних семи встречах Алексей неизменно выходил на поле, при этом четыре раза он появлялся с первых минут. Правда, сейчас это была скорее вынужденная мера — у бергамасков вспышка ковида в команде и игру с «Лацио» вообще могли перенести.
Матч получился не слишком ярким. Тем не менее россиянину удалось проявить свои лучшие качества: дриблинг, игру накоротке и взаимодействие с партнерами. Дважды Миранчук имел шанс забить, но в первом случае ему не хватило точности, а второй удар потащил голкипер «Лацио» Томас Стракоша. На 71-й минуте Миранчука заменили из-за травмы. Покидая поле, он держался за заднюю поверхность бедра.
Из пяти попыток Алексея обыграть соперника три оказались успешными. Также Миранчук отдал одну ключевую передачу и совершил один отбор. Портал WhoScored оценил выступление Алексея в 6,93 — одна из лучших оценок среди игроков «Аталанты».
От сайта Tuttomercato россиянин получил оценку 6,0: «Миранчук упустил единственную реальную возможность «Аталанты» забить гол. Был хорош, но только моментами».
«Во втором тайме мы выглядели лучше, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. — Но, к сожалению, сказалась потеря Миранчука: он хорошо использовал свободное пространство и разгонял наши атаки».
В Италии уверены — Миранчук пригодится Гасперини
По последним данным, Алексей может остаться в «Аталанте». Миранчук почти перешел в «Дженоа», но клуб уже покинул Андрей Шевченко, который и звал россиянина в команду.
Кроме того, Гасперини хочет сохранить Миранчука сразу по нескольким причинам: Алексей способен закрыть три-четыре позиции на поле; с его уходом скамейка «Аталанты» потеряет глубину; нестабильно играет Йосип Иличич, что также повышает ценность Миранчука для бергамасков.
«В долгосрочной перспективе Миранчук интереснее, чем Иличич. Словенец пока так и не вернулся на свой прежний уровень», — считает журналист Prima Bergamo Фабио Дженнари.
Мнения болельщиков в соцсетях
Интересную особенность заметил один из болельщиков «Аталанты»: «У «Аталанты» пять атакующих полузащитников, и четыре из них — левши! Не знал, что Миранчук левша...»
Atalanta have 5 playmakers and 4 are left footed...— Seyi milan (@seyi_milan) January 22, 2022
Never knew Miranchuk was left footed..
«У Миранчука есть талант», — написал в Twitter tzulanda.
Miranchuk some talent— Tzu (@tzulanda) January 22, 2022
«Миранчук — отличный футболист», — уверен papalahi8.
Alekse? Miranchuk est un excellent joueur de football...— у? ѕ?? ??н? (@papalahi8) January 22, 2022
Болельщиков «Аталанты» сильно огорчила травма Алексея.
NOOOOO MIRANCHUK— Shakerini (@Shakerini1) January 22, 2022
«Миранчуку больно. Похоже, он покинет поле», — написал BaldInBergamo незадолго до того, как россиянина заменили.
Miranchuk now in pain, he looks like he will come off. ?— Bald In Bergamo (@BaldInBergamo) January 22, 2022
В воскресенье Миранчук пройдет медобследование, по результатам которого станет известна тяжесть полученной им травмы и сроки восстановления.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
7
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
8
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7