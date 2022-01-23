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«Миранчук интереснее, чем Иличич». Итальянцы хотят, чтобы Алексей остался в «Аталанте»

Итальянские журналисты оценили игру Алексея Миранчука в матче серии А с «Лацио»
Николай Егорычев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта», Instagram
Россиянин был неплох в матче с «Лацио», но получил травму.

Алексей Миранчук снова вышел в основе «Аталанты». В матче против «Лацио» россиянин выглядел неплохо, но был заменен из-за травмы. «СЭ» проанализировал итальянскую прессу и собрал главные мнения по игре Алексея.

Оценка

Начиная с декабря Миранчук играет за «Аталанту» все чаще. В последних семи встречах Алексей неизменно выходил на поле, при этом четыре раза он появлялся с первых минут. Правда, сейчас это была скорее вынужденная мера — у бергамасков вспышка ковида в команде и игру с «Лацио» вообще могли перенести.

Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:0
Аталанта
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон Хюсай (Лаццари, 69 ) Лукас Луис Альберто (Башич, 79 ) Дзакканьи Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон Иммобиле
Аталанта
Муссо Паломино Пеццелла Джимсити Мерих Демирал Скальвини (Мехле, 61) Дзаппакоста Фройлер Пессина (Де Нипоти, 85) Миранчук (Толой, 71) Пикколи (Сидибе, 85)
Предупреждения
Пеццелла 33, Дзаппакоста 39, Толой 84
Судьи
Соцца

Матч получился не слишком ярким. Тем не менее россиянину удалось проявить свои лучшие качества: дриблинг, игру накоротке и взаимодействие с партнерами. Дважды Миранчук имел шанс забить, но в первом случае ему не хватило точности, а второй удар потащил голкипер «Лацио» Томас Стракоша. На 71-й минуте Миранчука заменили из-за травмы. Покидая поле, он держался за заднюю поверхность бедра.

Из пяти попыток Алексея обыграть соперника три оказались успешными. Также Миранчук отдал одну ключевую передачу и совершил один отбор. Портал WhoScored оценил выступление Алексея в 6,93 — одна из лучших оценок среди игроков «Аталанты».

От сайта Tuttomercato россиянин получил оценку 6,0: «Миранчук упустил единственную реальную возможность «Аталанты» забить гол. Был хорош, но только моментами».

«Во втором тайме мы выглядели лучше, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. — Но, к сожалению, сказалась потеря Миранчука: он хорошо использовал свободное пространство и разгонял наши атаки».

22&nbsp;января. Рим. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Алексей Миранчук (слева) борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Лукасом Лейвой. Миранчуку сейчас не надо уходить из «Аталанты». Клуб и игрок нужны друг другу

В Италии уверены — Миранчук пригодится Гасперини

По последним данным, Алексей может остаться в «Аталанте». Миранчук почти перешел в «Дженоа», но клуб уже покинул Андрей Шевченко, который и звал россиянина в команду.

Кроме того, Гасперини хочет сохранить Миранчука сразу по нескольким причинам: Алексей способен закрыть три-четыре позиции на поле; с его уходом скамейка «Аталанты» потеряет глубину; нестабильно играет Йосип Иличич, что также повышает ценность Миранчука для бергамасков.

«В долгосрочной перспективе Миранчук интереснее, чем Иличич. Словенец пока так и не вернулся на свой прежний уровень», — считает журналист Prima Bergamo Фабио Дженнари.

Мнения болельщиков в соцсетях

Интересную особенность заметил один из болельщиков «Аталанты»: «У «Аталанты» пять атакующих полузащитников, и четыре из них — левши! Не знал, что Миранчук левша...»

«У Миранчука есть талант», — написал в Twitter tzulanda.

«Миранчук — отличный футболист», — уверен papalahi8.

Болельщиков «Аталанты» сильно огорчила травма Алексея.

«Миранчуку больно. Похоже, он покинет поле», — написал BaldInBergamo незадолго до того, как россиянина заменили.

В воскресенье Миранчук пройдет медобследование, по результатам которого станет известна тяжесть полученной им травмы и сроки восстановления.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Миранчуку сейчас не надо уходить из «Аталанты». Клуб и игрок нужны друг другу
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
7
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
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Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
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Кальяри – Фиорентина
 - : -
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