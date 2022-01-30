У Миранчука осталось полтора дня, чтобы уйти в «Лацио». Состоится ли трансфер?

Гасперини не хочет отпускать россиянина.

Зимнее трансферное окно закрывается в Италии вечером 31 января. По состоянию на 30 января Алексей Миранчук остается игроком «Аталанты». Широко проанонсированный итальянскими СМИ уход Алексея в «Дженоа» так и не состоялся. Зато за несколько дней до закрытия трансферного окна возникли разговоры про римский «Лацио». Интерес у римлян в лице их главного тренера Маурицио Сарри действительно есть, но времени осталось слишком мало. Тем более что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который был готов расстаться с Алексеем и в прошлое трансферное окно, и в это, теперь заверяет свое руководство, что россиянин ему нужен — до лета.

Воскресный выпуск газеты Corriere dello Sport уверяет, что «Аталанта» может пойти только на такие условия: аренда до мая с обязательным летним правом выкупа в 16 миллионов евро. Якобы «Лацио» такой жесткий вариант устраивает мало: по версии газеты, Миранчук выбыл из строя на 30 дней, то есть в этом сезоне он отыграл бы в столице всего два с половиной месяца. По мнению римских журналистов, вариант с приходом Миранчука просуществует до последнего дня работы трансферного рынка, но не является единственным для «Лацио». Руководство же «Аталанты», хотя и объявило цену для римлян на всякий случай, пока прислушивается к Гасперини, который на фоне депрессии у словенца Иличича попросил оставить Алексея в команде.

Ведущая газета Бергамо L'Eco di Bergamo тоже подтверждает сегодня конкретный интерес Маурицио Сарри к Миранчуку и тоже ведет речь о потенциальной аренде с обязательным правом выкупа. Правда, обязательная сумма тут называется пониже — 12 миллионов евро. При этом бергамское издание считает сделку слишком проблематичной, зато говорит об интересе «Аталанты» к румынскому полузащитнику Валентину Михайле из «Пармы». То же самое утверждает и La Gazzetta dello Sport. При этом оба издания предполагают, что в случае появления этого игрока 2000 года рождения словенец Иличич выпадет из заявки «Аталанты» на матчи Лиги Европы против «Олимпиакоса».

И тут самое время пояснить, почему «Аталанта» так долго не заявляла своего новичка Жереми Бога, который куплен из «Сассуоло» и выступал на Кубке Африки. Дело в том, что до вчерашней аренды немца Гозенса в «Интер» (с обязательным для миланцев правом выкупа) у «Аталанты» не было свободного слота для Бога. Объясняется это тем, что в заявке любого клуба серии А, которая состоит из 25 человек, должно быть не более 17 иностранных футболистов (без деления на ЕС и другие страны мира), не являющихся воспитанниками итальянского футбола и родившихся ранее 1 января 1999 года. У «Аталанты» на момент открытия трансферного окна таковых было ровно 17 — вот почему покупка Бога автоматически означала расставание с кем-то из «взрослых» иностранцев. На момент начала работы трансферного рынка кандидатом номер один и являлся наш Алексей Миранчук.

Ну а дальше вы сами знаете: многочисленные январские травмы и случаи ковида в «Аталанте» на фоне очередной волны депрессии Иличича привели к тому, что Алексей понадобился Гасперини до конца месяца. Миранчук неоднократно появлялся на поле, но, к сожалению, в последней январской игре получил травму. Когда Алексей вернется в строй? «Аталанта» по традиции не указывает сроков восстановления своих игроков, так что остается пользоваться только неофициальной информацией. Если исходить из сообщений наших итальянских коллег, то Миранчук выбыл из строя на срок от трех до четырех недель.

Что это означает в практическом плане? Это означает, что он пропустит следующие матчи: против «Кальяри» 5 февраля в серии А, против «Фиорентины» в Кубке Италии 10 февраля, против «Ювентуса» в серии А 13 февраля. А еще, видимо, против «Фиорентины» в серии А 20 февраля. Добавлю, что 17 и 24 февраля «Аталанта» дважды сыграет в Лиге Европы с «Олимпиакосом». Если верить итальянским коллегам, то Алексей рискует пропустить эти шесть матчей.

26 или 27 февраля «Аталанта» принимает «Сампдорию», а 5 или 6 марта команда Гасперини сыграет в гостях с «Ромой». Хочется верить, что Алексей точно вернется в строй к концу февраля, а в конце марта поможет нашей сборной в стыковых матчах ЧМ-2022. Что касается дальнейшей клубной судьбы Миранчука, то летом, наверное, вопрос о его уходе из «Аталанты» вновь станет актуальным. Ничего страшного в этом нет: на «Аталанте» футбольная жизнь не закачивается, а опыт выступлений в Бергамо пригодится в другом месте!