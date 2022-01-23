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23 января, 17:15

«Миранчук — аутсайдер внутри «Аталанты». Ситуация с игровым временем вряд ли изменится». Взгляд из Италии на будущее Алексея

Взгляд из Италии на будущее Алексея Миранчука в «Аталанте»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Что думают о перспективах россиянина на Апеннинах.

В субботу российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле 70 минут в гостевом матче 23-го тура серии А с «Лацио» — нашего легионера заменили из-за травмы. Ожидается, что он пройдет обследование в понедельник, 24 января, по итогам которого станут понятны примерные сроки возвращения футболиста в строй.

22&nbsp;января. Рим. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Алексей Миранчук (слева) борется за&nbsp;мяч с&nbsp;Лукасом Лейвой. Миранчуку сейчас не надо уходить из «Аталанты». Клуб и игрок нужны друг другу

За свою игру в Риме Алексей получил самые низкие оценки в составе команды из Бергамо от La Gazzetta dello Sport и L'Eco di Bergamo. Оба издания поставили полузащитнику скромные 6,0. При этом от Gazzetta тот же балл достался еще шестерым игрокам «Аталанты», а вот L'Eco приравняла к Миранчуку только форварда Роберто Пикколи, остальные оказались выше.

Своим мнением о выступлении Алексея и его перспективах с «СЭ» поделился Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.

— Что скажете о Миранчуке во встрече с «Лацио»?

— Русский покинул поле из-за повреждения за двадцать минут до финального свистка, но мне показалось, что он получил его уже на 15-й. Если это так, то можно только похвалить Алексея за то, что после этого сумел оставаться в игре еще почти час. Из-за коронавируса и травм «Аталанта» прибыла в Рим без десяти человек основного состава, так что Миранчуку пришлось терпеть.

Алексей Миранчук. «Миранчук интереснее, чем Иличич». Итальянцы хотят, чтобы Алексей остался в «Аталанте»

После перерыва полузащитник нанес два удара по воротам со своей любимой левой ноги — и оба могли бы получиться точнее и сильнее. Наверное, помешало как раз повреждение. В понедельник пройдет обследование — узнаем, каковы последствия. Хочется верить, что все обойдется.

— В первой половине января итальянские СМИ уверенно отправляли Миранчука в аренду — чаще всего в «Дженоа». Сейчас же многие утверждают, что Алексей задержится в Бергамо до лета. Какая у вас информация?

— Я и сам перед открытием трансферного окна полагал, что скоро хавбек сменит команду. Это и вам говорил. «Дженоа» и «Аталанта» в какой-то момент выглядели настолько близкими к закрытию сделки, что все в это почти поверили.

Но затем случилась эпидемия травм и ковида в «Аталанте», «Дженоа» же параллельно лишился главного тренера Андрея Шевченко. Чуть позже вновь обострились психологические проблемы у словенца Иличича, в результате чего у Гасперини в какой-то момент вообще не осталось выбора в атаке. Поэтому Миранчук провел в Бергамо весь январь, а сейчас серия А уходит на перерыв до 5 февраля. Так что шансы Алексея остаться здесь до лета явно возросли.

— «Аталанта» купила полузащитника Жереми Бога у «Сассуоло», но пока не может его заявить. Объясните, при чем тут Миранчук и Иличич.

— Чтобы внести Бога в заявку, нужно убрать из нее кого-то из многочисленных иностранцев. Изначально речь шла о Миранчуке, которого собирались сдать в аренду. Но теперь — на фоне обострившихся проблем Иличича — Гасперини всерьез задумался над тем, не оставить ли Алексея. Но тогда необходимо отдавать в аренду или продавать другого легионера. В нынешнем состоянии Иличич вряд ли полезен, но кто возьмет его с таким анамнезом?.. А про досрочное расторжение контракта речь не идет.

Есть срочный запрос на Сапату, но в Бергамо пока не готовы с ним расстаться. И если Миранчук все-таки остается на фоне проблем Иличича, то, на мой взгляд, «Аталанту» покинет кто-то из пары Гозенс — Хатебур. К первому, блиставшему в прошлом сезоне, а сейчас долечивающему травму, есть интерес из Англии, а Хатебур со временем потерял место в составе. При этом на позициях обоих есть сильные конкуренты.

— Если Миранчук остается в «Аталанте» до лета, то будет ли он получать больше практики?

— Когда в строй вернутся Сапата, Муриэль, Малиновский, Пашалич, приоритет, думаю, все равно останется у них. Добавьте сюда Пессину, который выходил на поле против «Лацио». Плюс это тот самый новичок Бога, который приедет с Кубка Африки. Миранчук в этой компании аутсайдер. Не думаю, что ситуация с его игровым временем способна кардинально измениться.

— А что будет летом?

— Видите, как все запуталось, а до июня еще дожить нужно. При этом я по-прежнему полагаю, что «Аталанта» все равно станет искать варианты с арендой или продажей Алексея.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
14
4
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«Миранчук интереснее, чем Иличич». Итальянцы хотят, чтобы Алексей остался в «Аталанте»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 1 : 1
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 4 : 1
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 1 : 0
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 1 : 1
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 2 : 4
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 0 : 0
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Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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