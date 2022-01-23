Что думают о перспективах россиянина на Апеннинах.

В субботу российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле 70 минут в гостевом матче 23-го тура серии А с «Лацио» — нашего легионера заменили из-за травмы. Ожидается, что он пройдет обследование в понедельник, 24 января, по итогам которого станут понятны примерные сроки возвращения футболиста в строй.

За свою игру в Риме Алексей получил самые низкие оценки в составе команды из Бергамо от La Gazzetta dello Sport и L'Eco di Bergamo. Оба издания поставили полузащитнику скромные 6,0. При этом от Gazzetta тот же балл достался еще шестерым игрокам «Аталанты», а вот L'Eco приравняла к Миранчуку только форварда Роберто Пикколи, остальные оказались выше.

Своим мнением о выступлении Алексея и его перспективах с «СЭ» поделился Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.

— Что скажете о Миранчуке во встрече с «Лацио»?

— Русский покинул поле из-за повреждения за двадцать минут до финального свистка, но мне показалось, что он получил его уже на 15-й. Если это так, то можно только похвалить Алексея за то, что после этого сумел оставаться в игре еще почти час. Из-за коронавируса и травм «Аталанта» прибыла в Рим без десяти человек основного состава, так что Миранчуку пришлось терпеть.

После перерыва полузащитник нанес два удара по воротам со своей любимой левой ноги — и оба могли бы получиться точнее и сильнее. Наверное, помешало как раз повреждение. В понедельник пройдет обследование — узнаем, каковы последствия. Хочется верить, что все обойдется.

— В первой половине января итальянские СМИ уверенно отправляли Миранчука в аренду — чаще всего в «Дженоа». Сейчас же многие утверждают, что Алексей задержится в Бергамо до лета. Какая у вас информация?

— Я и сам перед открытием трансферного окна полагал, что скоро хавбек сменит команду. Это и вам говорил. «Дженоа» и «Аталанта» в какой-то момент выглядели настолько близкими к закрытию сделки, что все в это почти поверили.

Но затем случилась эпидемия травм и ковида в «Аталанте», «Дженоа» же параллельно лишился главного тренера Андрея Шевченко. Чуть позже вновь обострились психологические проблемы у словенца Иличича, в результате чего у Гасперини в какой-то момент вообще не осталось выбора в атаке. Поэтому Миранчук провел в Бергамо весь январь, а сейчас серия А уходит на перерыв до 5 февраля. Так что шансы Алексея остаться здесь до лета явно возросли.

— «Аталанта» купила полузащитника Жереми Бога у «Сассуоло», но пока не может его заявить. Объясните, при чем тут Миранчук и Иличич.

— Чтобы внести Бога в заявку, нужно убрать из нее кого-то из многочисленных иностранцев. Изначально речь шла о Миранчуке, которого собирались сдать в аренду. Но теперь — на фоне обострившихся проблем Иличича — Гасперини всерьез задумался над тем, не оставить ли Алексея. Но тогда необходимо отдавать в аренду или продавать другого легионера. В нынешнем состоянии Иличич вряд ли полезен, но кто возьмет его с таким анамнезом?.. А про досрочное расторжение контракта речь не идет.

Есть срочный запрос на Сапату, но в Бергамо пока не готовы с ним расстаться. И если Миранчук все-таки остается на фоне проблем Иличича, то, на мой взгляд, «Аталанту» покинет кто-то из пары Гозенс — Хатебур. К первому, блиставшему в прошлом сезоне, а сейчас долечивающему травму, есть интерес из Англии, а Хатебур со временем потерял место в составе. При этом на позициях обоих есть сильные конкуренты.

— Если Миранчук остается в «Аталанте» до лета, то будет ли он получать больше практики?

— Когда в строй вернутся Сапата, Муриэль, Малиновский, Пашалич, приоритет, думаю, все равно останется у них. Добавьте сюда Пессину, который выходил на поле против «Лацио». Плюс это тот самый новичок Бога, который приедет с Кубка Африки. Миранчук в этой компании аутсайдер. Не думаю, что ситуация с его игровым временем способна кардинально измениться.

— А что будет летом?

— Видите, как все запуталось, а до июня еще дожить нужно. При этом я по-прежнему полагаю, что «Аталанта» все равно станет искать варианты с арендой или продажей Алексея.