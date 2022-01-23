«Миранчук — аутсайдер внутри «Аталанты». Ситуация с игровым временем вряд ли изменится». Взгляд из Италии на будущее Алексея
В субботу российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле 70 минут в гостевом матче 23-го тура серии А с «Лацио» — нашего легионера заменили из-за травмы. Ожидается, что он пройдет обследование в понедельник, 24 января, по итогам которого станут понятны примерные сроки возвращения футболиста в строй.
За свою игру в Риме Алексей получил самые низкие оценки в составе команды из Бергамо от La Gazzetta dello Sport и L'Eco di Bergamo. Оба издания поставили полузащитнику скромные 6,0. При этом от Gazzetta тот же балл достался еще шестерым игрокам «Аталанты», а вот L'Eco приравняла к Миранчуку только форварда Роберто Пикколи, остальные оказались выше.
Своим мнением о выступлении Алексея и его перспективах с «СЭ» поделился Эудженио Соррентино, издатель и главный редактор сайта zonamistamagazine.com.
— Что скажете о Миранчуке во встрече с «Лацио»?
— Русский покинул поле из-за повреждения за двадцать минут до финального свистка, но мне показалось, что он получил его уже на 15-й. Если это так, то можно только похвалить Алексея за то, что после этого сумел оставаться в игре еще почти час. Из-за коронавируса и травм «Аталанта» прибыла в Рим без десяти человек основного состава, так что Миранчуку пришлось терпеть.
После перерыва полузащитник нанес два удара по воротам со своей любимой левой ноги — и оба могли бы получиться точнее и сильнее. Наверное, помешало как раз повреждение. В понедельник пройдет обследование — узнаем, каковы последствия. Хочется верить, что все обойдется.
— В первой половине января итальянские СМИ уверенно отправляли Миранчука в аренду — чаще всего в «Дженоа». Сейчас же многие утверждают, что Алексей задержится в Бергамо до лета. Какая у вас информация?
— Я и сам перед открытием трансферного окна полагал, что скоро хавбек сменит команду. Это и вам говорил. «Дженоа» и «Аталанта» в какой-то момент выглядели настолько близкими к закрытию сделки, что все в это почти поверили.
Но затем случилась эпидемия травм и ковида в «Аталанте», «Дженоа» же параллельно лишился главного тренера Андрея Шевченко. Чуть позже вновь обострились психологические проблемы у словенца Иличича, в результате чего у Гасперини в какой-то момент вообще не осталось выбора в атаке. Поэтому Миранчук провел в Бергамо весь январь, а сейчас серия А уходит на перерыв до 5 февраля. Так что шансы Алексея остаться здесь до лета явно возросли.
— «Аталанта» купила полузащитника Жереми Бога у «Сассуоло», но пока не может его заявить. Объясните, при чем тут Миранчук и Иличич.
— Чтобы внести Бога в заявку, нужно убрать из нее кого-то из многочисленных иностранцев. Изначально речь шла о Миранчуке, которого собирались сдать в аренду. Но теперь — на фоне обострившихся проблем Иличича — Гасперини всерьез задумался над тем, не оставить ли Алексея. Но тогда необходимо отдавать в аренду или продавать другого легионера. В нынешнем состоянии Иличич вряд ли полезен, но кто возьмет его с таким анамнезом?.. А про досрочное расторжение контракта речь не идет.
Есть срочный запрос на Сапату, но в Бергамо пока не готовы с ним расстаться. И если Миранчук все-таки остается на фоне проблем Иличича, то, на мой взгляд, «Аталанту» покинет кто-то из пары Гозенс — Хатебур. К первому, блиставшему в прошлом сезоне, а сейчас долечивающему травму, есть интерес из Англии, а Хатебур со временем потерял место в составе. При этом на позициях обоих есть сильные конкуренты.
— Если Миранчук остается в «Аталанте» до лета, то будет ли он получать больше практики?
— Когда в строй вернутся Сапата, Муриэль, Малиновский, Пашалич, приоритет, думаю, все равно останется у них. Добавьте сюда Пессину, который выходил на поле против «Лацио». Плюс это тот самый новичок Бога, который приедет с Кубка Африки. Миранчук в этой компании аутсайдер. Не думаю, что ситуация с его игровым временем способна кардинально измениться.
— А что будет летом?
— Видите, как все запуталось, а до июня еще дожить нужно. При этом я по-прежнему полагаю, что «Аталанта» все равно станет искать варианты с арендой или продажей Алексея.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
|Рома
|23
|12
|2
|9
|40-30
|38
|
7
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|1 : 1
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|4 : 1
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|1 : 0
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|1 : 1
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|2 : 4
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7