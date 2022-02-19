Владелец «Аталанты» согласился продать 55 процентов акций американскому совладельцу клуба НБА

Владелец «Аталанты» Антонио Перкасси достиг согласия о продаже 55 процентов акций американскому бизнесмену Стефану Пальюке, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Общая стоимость «Аталанты», по разным оценкам, составляет от 400 до 500 миллионов долларов. Предполагается, что Пальюка купит 55 процентов акций клуба, а остальное останется в руках у Перкасси.

Представители семьи нынешних владельцев останутся в топ-менеджменте клуба. На данный момент Антонио — президент, Лука — генеральный директор.

67-летний Пальюка — сопредседатель фонда Bain Capital и акционер клуба НБА «Бостон Селтикс».