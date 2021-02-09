Каррера возглавит клуб третьего дивизиона. Тренер снова будет красно-белым

Любимец фанатов «Спартака» во вторник должен принять «Бари».

Что об этом известно

Культовый для болельщиков «Спартака» тренер Массимо Каррера, который оставался без работы после увольнения из греческого АЕК, должен возглавить клуб серии С «Бари». Как утверждает Sky Sports Italy, руководство этого клуба приняло расстаться с работавшим с командой Гаэтано Аутери. Под его началом в последних трех турах набрано всего одно очко.

Каррера — не чужой для «Бари» человек. С 1985 по 1991 год он защищал цвета клуба как игрок, а сейчас должен помочь ему подняться в серию В. Во вторник 56-летний специалист должен прилететь в Рим и подписать соглашение на шесть месяцев, которое в случае повышения в классе будет автоматически продлено на предстоящий сезон.

Рассчитывать на прямую путевку будет сложно, так как их получают только победители трех групп, а «Бари» в данный момент отстает от «Тернаны» на 11 очков, да еще и провел на матч больше лидера. Соответственно, для выполнения задачи придется пройти несколько раундов плей-офф. В прошлом сезоне «Бари» оказался в такой же ситуации, дошел до финала, но уступил «Реджане» (0:1).

Любимец Бари

В первый раз — 35 лет назад — Каррера оказался в «Бари» благодаря Энрико Катуцци. Этот тренер работал с Массимо в «Пескаре» и позвал перспективного футболиста в свою новую команду. Многие считают, что как крепкий по итальянским меркам защитник Каррера сформировался именно в «Бари». Тем более он был одним из тех, кто подарил команде из портового города возвращение в серию А и обрел в Бари присущий местным жителям горячий темперамент.

«Он был капитаном команды и именно здесь сформировался как футболист, что позволило ему стать первым игроком в истории клуба, перешедшим напрямую в «Ювентус», — рассказывал о Каррере известный итальянский журналист Танкреди Палмьери.

Когда Антонио Конте не взял старого товарища в «Челси» в 2016 году, итальянские СМИ утверждали, что Карреру позовут в «Бари». Там он для всех родной, и желание клуба могло совпасть с мечтами Массимо начать самостоятельную карьеру. Однако тренер предпочел отправиться в Россию, и неожиданно даже для себя вскоре оказался в кресле главного в «Спартаке». Что было дальше — всем прекрасно известно.

Амбиции после банкротства

Это сейчас мечта «Бари» — подняться во второй по рангу дивизион. Но в истории основанного в 1908 году клуба были куда более славные времена. В середине прошлого века «петушки» добрались до 7-го места в серии А. Их цвета в разные годы защищали не последние в кальчо люди — Леонардо Бонуччи и Антонио Кассано, Джанлука Дзамбротта и Никола Вентола, хорваты Роберт Просинечки и Роберт Ярни, англичанин Дэвид Платт и белорус Виталий Кутузов.

Красавец-стадион «Сан-Никола», получивший свое название в честь покровителя Бари святого Николая Чудотворца, словно напоминает, что красно-белым не место в третьей лиге. На этой 58-тысячной арене, которую построили к ЧМ-1990, сборная СССР провела два матча мирового первенства — с Румынией (0:2) и Камеруном (4:0). Год спустя здесь состоялся исторический для «Црвены Звезды» финал Кубка чемпионов, в котором югославы обыграли в серии пенальти «Марсель» и завоевали трофей.

В 2018 году по финансовым причинам «Бари» был лишен профессионального статуса и сослан в четвертый дивизион. По итальянским законам после банкротства нового владельца должна выбрать мэрия, причем собственник получает право выкупить права на название клуба. В итоге в роли спасителя выступил Аурелио Де Лаурентис — знаменитый кинопродюссер и президент «Наполи».

После оформления сделки эксцентричный бизнесмен заметил, что обязательно изменит правило, согласно которому в одном турнире не могут выступать клубы, имеющие общего владельца. Фактически Де Лаурентис обозначил уровень амбиций своего второго футбольного проекта. Сейчас первое лицо «Бари» — его 41-летний сын Луиджи. Он тоже связан с кинобизнесом и спортивным менеджментом, и уже при его президентстве «петушки» поднялись в серию С. Если Каррера за несколько месяцев поднимет красно-белых в серию В — это будет один из самых крутых сценариев семьи Де Лаурентис.