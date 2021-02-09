Каррера возглавит клуб третьего дивизиона. Тренер снова будет красно-белым
Что об этом известно
Культовый для болельщиков «Спартака» тренер Массимо Каррера, который оставался без работы после увольнения из греческого АЕК, должен возглавить клуб серии С «Бари». Как утверждает Sky Sports Italy, руководство этого клуба приняло расстаться с работавшим с командой Гаэтано Аутери. Под его началом в последних трех турах набрано всего одно очко.
Каррера — не чужой для «Бари» человек. С 1985 по 1991 год он защищал цвета клуба как игрок, а сейчас должен помочь ему подняться в серию В. Во вторник 56-летний специалист должен прилететь в Рим и подписать соглашение на шесть месяцев, которое в случае повышения в классе будет автоматически продлено на предстоящий сезон.
? Массимо Каррера может возглавить итальянский клубhttps://t.co/erVdS1KvhZ pic.twitter.com/LvVWLbvNZU— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 8, 2021
Рассчитывать на прямую путевку будет сложно, так как их получают только победители трех групп, а «Бари» в данный момент отстает от «Тернаны» на 11 очков, да еще и провел на матч больше лидера. Соответственно, для выполнения задачи придется пройти несколько раундов плей-офф. В прошлом сезоне «Бари» оказался в такой же ситуации, дошел до финала, но уступил «Реджане» (0:1).
Любимец Бари
В первый раз — 35 лет назад — Каррера оказался в «Бари» благодаря Энрико Катуцци. Этот тренер работал с Массимо в «Пескаре» и позвал перспективного футболиста в свою новую команду. Многие считают, что как крепкий по итальянским меркам защитник Каррера сформировался именно в «Бари». Тем более он был одним из тех, кто подарил команде из портового города возвращение в серию А и обрел в Бари присущий местным жителям горячий темперамент.
«Он был капитаном команды и именно здесь сформировался как футболист, что позволило ему стать первым игроком в истории клуба, перешедшим напрямую в «Ювентус», — рассказывал о Каррере известный итальянский журналист Танкреди Палмьери.
Когда Антонио Конте не взял старого товарища в «Челси» в 2016 году, итальянские СМИ утверждали, что Карреру позовут в «Бари». Там он для всех родной, и желание клуба могло совпасть с мечтами Массимо начать самостоятельную карьеру. Однако тренер предпочел отправиться в Россию, и неожиданно даже для себя вскоре оказался в кресле главного в «Спартаке». Что было дальше — всем прекрасно известно.
Амбиции после банкротства
Это сейчас мечта «Бари» — подняться во второй по рангу дивизион. Но в истории основанного в 1908 году клуба были куда более славные времена. В середине прошлого века «петушки» добрались до 7-го места в серии А. Их цвета в разные годы защищали не последние в кальчо люди — Леонардо Бонуччи и Антонио Кассано, Джанлука Дзамбротта и Никола Вентола, хорваты Роберт Просинечки и Роберт Ярни, англичанин Дэвид Платт и белорус Виталий Кутузов.
Красавец-стадион «Сан-Никола», получивший свое название в честь покровителя Бари святого Николая Чудотворца, словно напоминает, что красно-белым не место в третьей лиге. На этой 58-тысячной арене, которую построили к ЧМ-1990, сборная СССР провела два матча мирового первенства — с Румынией (0:2) и Камеруном (4:0). Год спустя здесь состоялся исторический для «Црвены Звезды» финал Кубка чемпионов, в котором югославы обыграли в серии пенальти «Марсель» и завоевали трофей.
В 2018 году по финансовым причинам «Бари» был лишен профессионального статуса и сослан в четвертый дивизион. По итальянским законам после банкротства нового владельца должна выбрать мэрия, причем собственник получает право выкупить права на название клуба. В итоге в роли спасителя выступил Аурелио Де Лаурентис — знаменитый кинопродюссер и президент «Наполи».
После оформления сделки эксцентричный бизнесмен заметил, что обязательно изменит правило, согласно которому в одном турнире не могут выступать клубы, имеющие общего владельца. Фактически Де Лаурентис обозначил уровень амбиций своего второго футбольного проекта. Сейчас первое лицо «Бари» — его 41-летний сын Луиджи. Он тоже связан с кинобизнесом и спортивным менеджментом, и уже при его президентстве «петушки» поднялись в серию С. Если Каррера за несколько месяцев поднимет красно-белых в серию В — это будет один из самых крутых сценариев семьи Де Лаурентис.
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