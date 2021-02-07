В матче 21-го тура серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Торино» (3:3). Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме. Как оценили его действия итальянские СМИ?

Миранчук заменил словенца Иличича на 59-й минуте. На 68-й Алексей отдал великолепный пас на Сапату, который появился на поле одновременно с российским полузащитником. Этот пас вполне мог стать голевым, но колумбиец пробил так бездарно, словно это был не футбольный, а регбийный поединок. На 77-й минуте Миранчук сочно приложился по мячу левой ногой, а ворота «Торино» спасла штанга. Счет в тот момент был 3:2 в пользу «Аталанты», так что Алексей наверняка поставил бы жирную точку в матче. Однако в итоге все сложилось иначе: на 84-й минуте «Торино» ушел от поражения и стал моральным победителем, отыграв три гола.

Лучшим игроком «Аталанты» в субботнем матче La Gazzetta dello Sport признала Гозенса: он получил оценку 7,0. Пессина, Муриэль и Миранчук идут следом — у них по 6,5. Вот краткий комментарий к оценке Алексея: «Ускорение и пас на Сапату разблокировали Миранчука. Его остановила в итоге только штанга». Тот самый Сапата, который запорол классный пас российского хавбека, получил самую низкую оценку — 5,0. Такой же скромный балл у Паломино и Малиновского.

L'Eco di Bergamo oценила игру Миранчука чуть скромнее. Ему поставили 6,0 с таким комментарием: «За свои полчаса успел поиграть справа и закончить матч слева. Выглядел живее, чем обычно. Совершил несколько фолов (хорошо!). Много раз оказывался с мячом. Ему не повезло, когда мяч попал в штангу после красивого диагонального удара». Лучшими игроками матча издание из Бергамо признало Муриэля и Гозенса с оценкой 7,0. Худшие в рядах «Аталанты» — Паломино, Руджери, Малиновский и Сапата. У них по 5,0.

До конца февраля «Аталанта» проведет еще пять матчей. Уже в среду, 10 февраля команда Джан Пьеро Гасперини сыграет дома против «Наполи» в ответной полуфинальной встрече Кубка Италии (первая завершилась 0:0). 14 февраля «Аталанта» отправится в гости к «Кальяри» в серии А, а неделю спустя, 21 февраля вновь встретится дома с «Наполи» (уже в чемпионате)! 24 февраля команду Миранчука ждет домашний мегаматч — в Лиге чемпионов против «Реала». В последний день месяца «Аталанта» сыграет в Генуе с «Сампдорией» в серии А.