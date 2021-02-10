Ибрагимович станет главным героем фестиваля в Сан-Ремо и заработает на этом больше миллиона. Такого еще никогда не было

Златан — культовая фигура в Италии.

Знаменитый Криштиану Роналду нервно курит в сторонке со всеми своими «Золотыми мячами», голами, титулами и подписчиками в соцсетях. Да, накануне португалец вместе с «Ювентусом» вышел в финал Кубка Италии, убрав с дороги «Интер». Но в этом нет ничего нового или удивительного. Другое дело — Златан Ибрагимович. Именно Ибра на сегодня — главная звезда и культовая фигура в серии А. И дело не только и не столько в том, что в прошедшие выходные он забил свои 500-й и 501-й голы на клубном уровне: этим можно удивить кого угодно, но только не Криштиану. Дело в другом: швед станет первым в истории Италии футболистом, который примет участие во всех вечерах (их будет пять) легендарного песенного фестиваля в Сан-Ремо.

Road to the target pic.twitter.com/daEEZfqMqq — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) February 7, 2021

Сам по себе факт участия футболиста в фестивале в Сан-Ремо не уникален — таких случаев было немало. Например, в прошлом году Роналду разок поприсутствовал в зале, когда на сцене находилась его любимая Джорджина. А до этого в разные годы на сцену театра «Аристон» выходили Алекс Дель Пьеро и Франческо Тотти, Роберто Манчини и Роберто Баджо, Марчелло Липпи и Антонио Кассано. Но чтобы действующий футболист все пять вечеров выходил на сцену, да еще в самый разгар сезона?! Такого не было никогда. И вряд ли когда еще будет! Чтобы получить приглашение и иметь право пять вечеров подряд выходить в прайм-тайм на сцену театра «Аристон» в прямом эфире телеканала RAI 1 — главного в стране, аналога российского Первого, — надо быть Иброй.

Как совместить фестиваль с футболом?

Что и как будет делать Ибрагимович во время фестиваля в Сан-Ремо, держится в секрете. Известно только, что он будет появляться на сцене в 20:40 по местному времени со 2 по 6 марта. При этом на 3 марта намечен матч серии А, в котором «Милан» сыграет с «Удинезе». Как Ибра сумеет совместить футбол с фестивалем, пока не очень понятно, но никто не сомневается, что это произойдет.

Ибрагимович станет главным героем фестиваля в Сан-Ремо и заработает на этом больше миллиона.

«Милан» сейчас идет на первом месте в серии А и ведет жесткую борьбу за скудетто с «Интером» и «Ювентусом». Каждый матч сейчас в буквальном смысле на все золота. И присутствие Златана на поле в каждом матче «Милана» — тоже на вес золота. И надо быть Иброй, чтобы умудриться поставить свой клуб перед фактом: футбол футболом, но я хочу на «Сан-Ремо»!

? El Festival de San Remo confirma la presencia de Ibrahimovic. La liga medita cambiar la fecha del Milan-Udinese ya que el festival se celebra del 2-6 de marzo, tiene el partido entre medias, el sueco se lo perder?a y no se quiere coincidir por motivos de TV.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/j770JSzE9F — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 10, 2021

Ничего подобного в истории Италии, где музыку любят не меньше футбола, раньше не было, а ведь легендарный фестиваль проводится в Сан-Ремо с 1951 года.

Что это вообще за фестиваль?

Фестиваль в Сан-Ремо — это культовый песенный конкурс, который за прошедшие 70 лет пережил взлеты и падения, но в итоге стал частью культуры итальянцев. Он обычно проходит в конце февраля — начале марта и собирает на Апеннинах гигантскую телеаудиторию: его показывает самый главный и широкий по охвату в стране канал RAI 1, а медиа каждый день обсуждают ведущих фестиваля, его участников и гостей.

Поучаствовать в Сан-Ремо в любой ипостаси и выйти на сцену театра «Аристон» — это знак качества и признания как для исполнителей и музыкантов, так и для ведущих, которых смело можно считать самыми звездными в стране — другие «Сан-Ремо» не ведут! В разное время в фестивале принимали участие The Queen, Шакира, Киану Ривз...

#12DaysofKeanu.

Today musical Keanu — playing or singing.

He came to the San Remo Festival February 2017 to play bass again.

The only song I know Mr. Reeves ever sang is «Isabel». pic.twitter.com/AuFwfF85kf — Sh_Falco (@sh_falco) December 20, 2018

Так что Ибра в буквальном смысле слова ворвется в начале марта в итальянскую историю как первопроходец среди футболистов: каждый вечер появляться на сцене «Аристона» — это удел только культовых для Италии личностей!

В этом году фестиваль в Сан-Ремо впервые в своей истории пройдет без зрителей в зале — из-за ковидных ограничений. Как это будет — интересно всем, поэтому огромная телеаудитория гарантирована. А кое-кто и вовсе называет предстоящий фестиваль символом возвращения Италии к нормальной жизни на фоне всех проблем и трагедии с пандемией. Так что можно себе только представить, насколько еще возрастет популярность Ибры после этого резонансного события.

Сколько заработает Ибрагимович?

Поговаривают, что за каждое появление на сцене Златан получит от организаторов фестиваля по 50 тысяч евро, а еще около миллиона евро 39-летний Ибра заработает на спонсорах. За пять дней лидер «Милана» получит весьма неплохую прибавку к своему жалованию, которое и без того составляет около 7 миллионов евро в год. Но кто скажет, что Ибрагимович незаслуженно получает свои деньги?! У человека 14 голов в серии А в 11 проведенных матчах — на фоне перенесенного ковида и парочки травм. В прошедшие выходные он сделал дубль в ворота «Кротоне» и довел число забитых им голов на клубном уровне до отметки 501: 83 из них Ибра забил за «Милан», за который провел 122 матча.

500 — Zlatan #Ibrahimovic has scored his 500th goal with clubs, considering all competitions, including 82 for AC Milan — only with PSG (156) has he scored more goals. Giant.#SerieATIM #MilanCrotone pic.twitter.com/KrmwZItFdM — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2021

Займет «Милан» в итоге первое место в серии А или нет, это еще вопрос. Но вряд ли кто сомневается, что клуб сыграет на будущий год в Лиге чемпионов — впервые с сезона-2013/14. В ближайшее время выяснится, продлит ли Ибра свой контракт с «Миланом» еще на сезон, ну а пока его ждут на сцене театра «Аристон». И сам он уверяет, что он не подведет телеаудиторию и найдет чем ее удивить. Как, собственно, и всегда.