В невероятном по драматизму матче против «Торино» «Аталанта» упустила преимущество в три мяча (3:3).

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Аталанта» — «Торино» — 3:3 (3:2)

Голы: Иличич, 15 (1:0). Гозенс, 19 (2:0). Муриэль, 21 (3:0). Белотти, 42 (3:1). Бремер, 45+1 (3:2). Бонаццоли, 84 (3:3).

Нереализованный пенальти: Белотти, 42 (вратарь)

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Ромеро, Руджери (Джимсити, 46), де Рон, Пессина (Пашалич, 85), Малиновский (Ламмерс, 78), Гозенс, Муриэль (Сапата, 58), Иличич (Миранчук, 59).

«Торино»: Сиригу, Синго (Верди, 72), Бремер, Нкулу, Иццо, Мурру (Ансальди, 55), Лукич (Базелли, 56), Ринкон (Гояк, 81), Мандрагора, Белотти, Дзадза (Бонаццоли, 81).

Предупреждения: Дзадза, 24. Нкулу, 26. Паломино, 41. Пашалич, 86. Толой, 87.

Судья: Фурно.

6 февраля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Ничего подобного Италия не видела более десяти лет. Речь о сюжете игры в Бергамо, где к середине первого тайма «Аталанта» за семь минут забила три мяча в ворота «Торино», однако не смогла добиться победы. Естественно, тут нужно говорить о характере сражающихся за выживание гранатовых и ругать бергамасков за упущенное преимущество, но, наверное, все эти вещи меркнут на фоне поступка нападающего гостей Белотти, который напомнил всем, что такое дух игры.

При счете 0:3 футболист сборной Италии оказался на газоне, а когда арбитр дал свисток, показал судье: никакого нарушения со стороны защитника «Аталанты» Ромеро не было. Судья в итоге отменил первоначальное решение — убрал желтую карточку и вместо штрафного возобновил игру спорным мячом. Завершилось все тем, что Белотти вернул его сопернику.

?? Belotti y su reacci?n ante una falta inexistente

?? C?mo dar ejemplo al mundo entero sobre lo que es realmente el fair play

?Ocurri? en el Atalanta vs. Torino



? @diarioas https://t.co/DTURWjT2tW — AStv (@AS_TV) February 6, 2021

Пожалуй, награду «футбольный джентльмен года», если бы такая существовала, можно было бы вручать уже сейчас. А то, что случилось потом, наверное, и есть та самая высшая справедливость. Именно Белотти положил начало невероятному спасению туринцев, добив мяч в сетку, когда Голлини парировал пенальти в его исполнении. А в дальнейшем именно 27-летний нападающий, которому прочат скорый переход в один из итальянских топ-клубов, вел «Торино» за собой и сумел вытянуть команду из зоны вылета.

Удивительно красивая история, хотя нам, конечно, хотелось увидеть другого героя. Но тот факт, что болельщики «Аталанты» выбрали Алексея Миранчука лучшим игроком января, ничего принципиально не изменил. У Джана Пьеро Гасперини свое видение и особые требования, поэтому, не сыграв в кубковом полуфинале с «Наполи», матч с «Торино» российский полузащитник снова начал на скамейке запасных.

Те же, кто вышел на поле, к 21-й минуте обеспечили бергамаскам перевес в три мяча. Гости, как в тот момент казалось, сломались после первого гола. Его засчитали после того, как ВАР исправил ошибку помощника арбитра, неверно определившего офсайд у Иличича. Отдельно же стоит отметить удар Гозенса с острейшего угла, ведь немцу вынужденно пришлось играть на непривычном правом фланге.

Но насколько легко «Аталанта» добилась своего преимущества, настолько же стремительно она позволила «Торино» вернуться в игру. Намечавшееся избиение обещало перейти в режим мясорубки. Так и случилось, но при этом Гасперини дал Миранчуку более получаса игрового времени, выпустив его вместо Иличича на 59-й минуте. Забавно, что для начала Алексей дважды нарушил правила, вступив в борьбу в центре поля. Хотя как раз в отсутствии страсти его зачастую упрекают в Италии.

Впрочем, и его, и Сапату бросали в бой с задачей усилить сникшее нападение. «Аталанта» действительно вернула себе инициативу, и Миранчук показал хорошее движение. У него были действительно интересные ходы, а в одной атаке Алексей мог забить дважды. Первый удар с левой пришелся в штангу, после чего атака получила второе дыхание, и наш полузащитник опасно бил головой. Чуть-чуть удачи, и все сложилось бы иначе, но сработали замены «Торино», и гол джокера Бонаццоли оставил «Аталанту» на седьмом месте. И это совсем не то, чего ждали от команды Гасперини в этом сезоне.