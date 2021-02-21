«Интер» уничтожил «Милан» в дерби, а Лукаку сделал из защитников посмешище. Остановить команду Конте на пути к скудетто невозможно

Милан сегодня окрасился в черно-синие цвета.

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

«Милан» — «Интер» — 0:3 (0:1)

Голы: Мартинес, 5 (0:1). Мартинес, 57 (0:2). Лукаку, 66 (0:3).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Кессье, Тонали (Мейте, 67), Ибрагимович (Самуэль Кастильехо, 75), Ребич, Салемакерс (Леан, 67).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Дармиан, 78), Брозович, Барелла (Видаль, 86), Хакими (Янг, 83), Перишич (Гальярдини, 78), Лукаку, Мартинес (Санчес, 79).

Предупреждения: Кьер, 12. Хакими, 22. Салемакерс, 55.

Судья: Довери.

21 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

В преддверии воскресного матча казалось, что пламя кубкового четвертьфинала — с перепалкой Лукаку и Ибрагимовича, удалением шведа и победным голом Эриксена в компенсированное время — за месяц не затухло. Тем более на кону стояло лидерство в серии А, которое «Милан» потерял после бездарного поражения от «Специи». Задним умом понимаешь: и та игра, и упущенная победа в Лиге Европы над «Црвеной Звездой» — звенья одной цепи.

Around 300 AC Milan fans turned up at training ahead of their game with rivals Inter ? pic.twitter.com/9QXVlMgPy0 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 20, 2021

Хотя тифози пытались встряхнуть команду, и накануне на тренировку красно-черных пожаловали около трехсот болельщиков. Напомнили всем обстановку, в которой в докоронавирусные времена проходили принципиальные матчи. Ни о каких карантинных мерах даже заикаться не приходилось, и с каждым днем вопросов по жестким ограничениям все больше.

The scene outside the San Siro three hours before today's Milan derby ?



(via @AntoVitiello)pic.twitter.com/vy2E9h9CoA — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021

Какой смысл в пустых трибунах, если уже за три часа до начала дерби около «Сан-Сиро» собирались толпы фанатов? Причем как «Милана», так и «Интера», автобус которого прибыл на стадион в дыму файеров.

Inter's fans welcoming their team to the San Siro for today's Milan derby ?



(via @CalcioEngland)pic.twitter.com/50Hrr92aJ4 — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2021

Что до игры, то, будучи номинальными гостями, черно-синие в первом тайме смотрелись мощнее, а Лукаку с Мартинесом организовали быстрый гол. Поразила легкость, с которой все было сделано. Бельгиец сначала ошибся в передаче, но спокойно подобрал мяч и вырезал подачу на голову аргентинцу, которого вроде бы должны были опекать несколько защитников.

?? @RomeluLukaku9.



?? Lautaro Martinez.



? One of the deadliest duos in world football strike early in the Milan derby! pic.twitter.com/QOHCuLOPp7 — SPORF (@Sporf) February 21, 2021

К перерыву «Интер» заметно превзошел соперника по основным статистическим показателям, но минимальное преимущество — это всегда балансирование на грани. Один эпизод может перевернуть все, а главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, похоже, встряхнул свою команду в раздевалке. И тот факт, что вдавленные в штрафную гости не сломались, — заслуга одного человека. Ханданович вытянул пару мертвых мячей, включая выглядевший неберущимся удар Тонали в верхний угол.

И это, пожалуй, был переломный момент. Ловить соперника на встречных курсах — родная стихия любой команды Антонио Конте. «Интеру» в итоге хватило одного выпада с выводом Мартинеса на убойную позицию. Третий гол от Лукаку, который в одиночку обыграл всю защиту, был уже контрольным выстрелом, и при этом историческим. В прошлый раз футболист черно-синих забивал в четырех дерби подряд в 1950 году, а игрокам «Милана» это не удается с 1973-го.

Если же прибавить Кубок Италии, то серия Лукаку достигла пяти встреч, и это уже абсолютный рекорд.

Замена Ибрагимовича на 75-й минуте — аналог белого флага. «Милан» вместе с его надеждами на скудетто унижен и растоптан, тогда как черно-синяя команда на всех парах мчится к первому за 11 лет титулу. Нынешний отрыв в четыре очка сейчас кажется неотыгрываемым.