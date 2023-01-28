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Моуринью рассказал о состоянии здоровья Вейналдума

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

«Время помогает. Он начинает делать небольшие задания с командой. Он проходит обследования каждые 15 дней, чтобы узнать, как идет его восстановление. Нужна неделя или десять дней, чтобы он начал тренироваться с командой, и две или три недели, чтобы он имел возможность сыграть несколько минут. Все идет хорошо», — приводит слова Моуринью Pazzi Di Fanta.

21 августа 2022 года Вейналдум на тренировке получил перелом большеберцовой кости правой ноги.

«Рома» арендовала 31-летнего голландца этим летом у «ПСЖ» с возможностью последующего выкупа. В текущем сезоне он провел за римлян 1 матч в серии А.

Источник: Pazzi Di Fanta

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Джорджиньо Вайналдум
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Жозе Моуринью
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2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
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5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
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