Нападающий Брекало перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга»
Нападающий Йосип Брекало официально перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга», сообщает сайт итальянской командой.
С игроком подписано соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что его зарплата в новой команде составит 1,6 миллиона евро в год.
Брекало перешел в итальянскую команду бесплатно, на «Вольфсбург» получит 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.
В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
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|5
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|
3
|Лацио
|19
|11
|4
|4
|35-15
|37
|
4
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|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|
5
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|19
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|
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|
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|
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|
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|21-25
|23
|
13
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
16
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|
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|Кремонезе
|19
|0
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|14-33
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38 тур
|27.01
|20:30
|
Болонья – Специя
|2 : 0
|27.01
|22:45
|
Лечче – Салернитана
|1 : 2
|28.01
|17:00
|
Эмполи – Торино
|2 : 2
|28.01
|20:00
|
Кремонезе – Интер
|- : -
|28.01
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
|29.01
|14:30
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|29.01
|20:00
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|29.01
|22:45
|
Наполи – Рома
|- : -
|30.01
|22:45
|
Удинезе – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|11
|
|
Мбала Нзола
Специя
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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