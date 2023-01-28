Нападающий Брекало перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга»

Нападающий Йосип Брекало официально перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга», сообщает сайт итальянской командой.

С игроком подписано соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что его зарплата в новой команде составит 1,6 миллиона евро в год.

Брекало перешел в итальянскую команду бесплатно, на «Вольфсбург» получит 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.

В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.