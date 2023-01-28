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Сегодня, 19:40

Нападающий Брекало перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Йосип Брекало официально перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга», сообщает сайт итальянской командой.

С игроком подписано соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что его зарплата в новой команде составит 1,6 миллиона евро в год.

Брекало перешел в итальянскую команду бесплатно, на «Вольфсбург» получит 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.

В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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