Жоржинью считает, что болельщики "Наполи" воспримут переход Сарри в "Ювентус" как предательство

Полузащитник "Челси" Жоржинью прокомментировал возможный уход Маурицио Сарри с поста главного тренера лондонского клуба.

– Сарри проделал хорошую работу в "Челси", – цитирует Жоржинью ESPN. – Его критиковали, но в итоге мы заняли третье место в чемпионате и выиграли Лигу Европы. Уход Сарри будет разочаровывающим для всех. Он очень вырос и многому научился в премьер-лиге.

Болельщики "Наполи" все еще любят его всем сердцем. Конечно, они разозлятся и это нормально. Они очень преданы своей команде. Если Сарри возглавит "Ювентус"​, они могут воспринять это как предательство.

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист может в ближайшее время возглавить "Ювентус". "Бьянконери" предложили Сарри трехлетний контракт с зарплатной 6,2 миллиона фунтов стерлингов в год.