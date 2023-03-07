Жиру пропустил тренировку «Милана» перед матчем с «Тоттенхэмом»

Форвард «Милана» Оливье Жиру не принял участие в тренировке команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 36-летний француз пропустил тренировку из-за гриппа.

Матч «Тоттенхэм» — «Милан» пройдет 8 марта в Лондоне и начнется в 23:00 мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:0.