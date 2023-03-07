Юрич: «Торино» нужно сделать шаг вперед, потому что всегда быть десятым утомляет»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (1:0).

«Команда долгое время играла очень хорошо в игровом плане. Отличный первый тайм и хороший второй. Мы терпели, но смогли выиграть у «Болоньи», которая провела хороший матч. Нам нужно сделать шаг вперед, потому что всегда быть десятым утомляет и разочаровывает в долгосрочной перспективе. Вы либо идете вверх, либо падаете», — приводит слова Юрича журналист Джанлука Ди Марцио.

После этого матча «Торино» с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Болонья» с 35 очками — на восьмой строчке.