Жиру может сыграть в матче против «Специи»
20:50
Нападающий «Милана» Оливье Жиру может сыграть в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает Sportmediaset.
По информации источника, Жиру вернулся к тренировкам в общей группе. Отмечается, что тренерский штаб примет решение об участии футболиста в ближайшем матче позднее.
21 сентября появилась информация, что 34-летний француз досрочно покинул тренировочную базу команды из-за боли в спине.
Встреча «Специя» — «Милан» состоится 25 сентября в 16:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/milan/milan-giroud-si-allena-in-gruppo-si-tenta-il-recupero-per-lo-spezia_38520899-202102k.shtml
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