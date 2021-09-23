Жиру может сыграть в матче против «Специи»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может сыграть в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает Sportmediaset.

По информации источника, Жиру вернулся к тренировкам в общей группе. Отмечается, что тренерский штаб примет решение об участии футболиста в ближайшем матче позднее.

21 сентября появилась информация, что 34-летний француз досрочно покинул тренировочную базу команды из-за боли в спине.

Встреча «Специя» — «Милан» состоится 25 сентября в 16:00 по московскому времени.