«Наполи» продлил победную серию, разгромив в гостях «Сампдорию»

«Наполи» обыграл «Сампдорию» в матче 5-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Генуи и завершилась победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Фабиан Руис, Петр Зелиньски и Виктор Осимен (дважды).

Для «Наполи» эта победа стала пятой кряду со старта нового сезона. Клуб лидирует в турнирной таблице Серии А.

В параллельном матче «Торино» сыграл вничью с «Лацио» — 1:1.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Сампдория» — «Наполи» — 0:4 (0:2)

Голы: Осимен, 10 (0:1). Руис, 39 (0:2). Осимен, 50 (0:3). Зелиньски, 59 (0:4).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 71), Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 55), Кандрева, Торсби (Аскильдсен, 71), Квальярелла (Торрегросса, 55), Капуто (Чьерво, 84), Дамсгор.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Кулибали, Ррахмани (Манолас, 48), Ди Лоренцо, Зелиньски (Эльмас, 68), Замбо Ангисса, Руис, Инсинье (Политано, 68), Лосано (Петанья, 81), Осимен (Унас, 81).

Предупреждения: Дамсгор, 28. Депаоли, 76. Манолас, 87.

Судья: Валери (Италия).

23 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Торино» — «Лацио» — 1:1 (0:0)

Голы: Пьяца, 76 (1:0). Иммобиле, 90+1 — с пенальти (1:1).

«Торино»: В. Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна (Ансальди, 62), Бремер, Синго, Линетти (Ринкон, 74), Мандрагора (Лукич, 62), Побега, Санабрия, Брекало (Пьяца, 74).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Луис Альберто (С.Милинкович-Савич, 46), Акпа-Акпро (Муричи, 79), Катальди (Лукас, 70), Марушич (Лаццари, 62), Иммобиле, Фелипе Андерсон, Моро (Педро, 46).

Предупреждения: Мандрагора, 17. Эйна, 31. Брекало, 37. Марушич, 45+1. С. Милинкович-Савич, 59. Луис Фелипе, 65.

Судья: Абиссо (Италия).

23 сентября. Турин. Стадион «Олимпийский».