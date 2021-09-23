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«Ювентус» закрыл болельщику доступ на стадион за расизм в отношении вратаря «Милана»

19:22
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«Ювентус» запретил одному из болельщиков посещать свои матчи, сообщает 23 сентября Calcio e Finanza. Он был уличен в расистском оскорблении вратаря «Милана» Майка Меньяна.

Источник указывают, что обычно итальянские клубы не предпринимают подобные меры, так как доступ на стадион в таких случаях закрывают местные правоохранительные органы. Однако на этот раз клуб действовал самостоятельно и решил больше не допускать этого зрителя на свои матчи.

Имя нарушителя не раскрывается. Указано, что это был рабочий фабрики, проживающий в Ровиго (область Венеция). Он оскорблял Меньяна во время разминки перед матчем в Турине. Игра завершилась вничью — 1:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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