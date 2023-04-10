Жиру близок к продлению контракта с «Миланом»

Форвард «Милана» Оливье Жиру в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, новое соглашение 36-летнего француза будет рассчитано до лета 2024 года. В январе этого года футболиста хотел купить «Эвертон».

Жиру выступает в «Милане» с лета 2021 года. В текущем сезоне нападающий провел за миланцев 36 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

После 29 туров текущего розыгрыша серии А «Милан» расположился на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 52 очка.