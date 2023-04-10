Джеко может подписать новый контракт с «Интером», но с одним условием
Нападающий «Интера» Эдин Джеко договорился со своей командой о новом условии, сообщает Fc Inter News.
По данным источника, босниец согласился на однолетнее соглашение с зарплатой в размере 4 миллионов евро чистыми и одного миллиона в виде бонусов. Однако он подпишет соглашение лишь в том случае, если «Интеру» удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
На данный момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 на одно очко. 37-летний босниец забил 7 голов и сделал 3 ассиста в этом розыгрыше серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|
2
|Лацио
|29
|17
|7
|5
|46-20
|58
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
5
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|
8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|
12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
Новости