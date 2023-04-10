Джеко может подписать новый контракт с «Интером», но с одним условием

Нападающий «Интера» Эдин Джеко договорился со своей командой о новом условии, сообщает Fc Inter News.

По данным источника, босниец согласился на однолетнее соглашение с зарплатой в размере 4 миллионов евро чистыми и одного миллиона в виде бонусов. Однако он подпишет соглашение лишь в том случае, если «Интеру» удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На данный момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 на одно очко. 37-летний босниец забил 7 голов и сделал 3 ассиста в этом розыгрыше серии А.