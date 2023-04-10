Форвард «Ювентуса» Влахович хотел бы перейти в команду АПЛ

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно сербский форвард может перейти в «Арсенал».

Влахович перешел в «Ювентус» в январе прошлого года. В текущем сезоне на его счету 31 матч за клуб во всех турнирах, 11 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.