Форвард «Ювентуса» Влахович хотел бы перейти в команду АПЛ
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно сербский форвард может перейти в «Арсенал».
Влахович перешел в «Ювентус» в январе прошлого года. В текущем сезоне на его счету 31 матч за клуб во всех турнирах, 11 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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|58
|
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|16
|5
|8
|39-26
|53
|
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|7
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|52
|
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|
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|37
|
13
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|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
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|18-50
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38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
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Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
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|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
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Аталанта
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|1
|0
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