Жена убедила Мертенса не переходить в клуб из Китая

Жена нападающего "Наполи" Дриса Мертенса Катрин Керкхофс утверждает, что она отговорила мужа от перехода в чемпионат Китая. 32-летний бельгиец в прошедшем сезоне провел 47 матчей, забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

– Я убедила его остаться в "Наполи", – цитирует Tutto Napoli Керхофс. – Дрис сказал мне, что за 1-2 года в Китае можно заработать столько, что наши внуки не будут ни в чем нуждаться, но нам нужна светская жизнь, солнце и красивые пейзажи. Один год может все испортить. Я не сужу игроков, которые сделали такой выбор.

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