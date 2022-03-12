Де Лигт: «Я защитник старой школы. Люблю отбирать мяч, выигрывать единоборства»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о стиле своей игры.

«Я защитник старой школы, — приводит слова де Лигта The Guardian. — Грязная работа очень важна. Люди называют ее грязной, но я считаю ее прекрасной. Люблю отбирать мяч, выигрывать единоборства».

По словам защитника, ему нравится играть один в один и сражаться с соперниками.

«В «Аяксе» я привык играть с действительно высокой линией обороны. Возможно, порой она была слишком высокой. Это довольно рискованно. А сейчас в «Ювентусе» главное — найти баланс», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний нидерландец провел 31 матч за «Ювентус» и забил два мяча. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.