«Интер» планирует продлить контракт с Шкриньяром в апреле

«Интер» намерен продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб готов предложить 27-летнему словаку контракт до 2026 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро в год без учета бонусов. Ожидается, что стороны обсудят продление соглашения в апреле.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр провел 35 матчей за «Интер», на его счету 4 гола. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.