Лукаку может вернуться в «Интер» из-за сложной ситуации в «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку может покинуть «Челси» и продолжить карьеру в «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, футболист готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в миланский клуб. На данный момент форвард зарабатывает в «Челси» 12,5 миллиона евро. «Интер» готов платить ему не больше 7,5 миллиона евро плюс бонусы.

В составе миланцев 28-летний бельгиец выступал 2019 по 2021 год.