Йович сегодня пройдет медосмотр в «Фиорентине» и подпишет контракт по схеме «2+1»

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сегодня, 8 июля, 24-летний серб пройдет медицинский осмотр во флорентийском клубе.

Отмечается, что нападающий подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2+1».

При этом в первые два сезона Йович будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в третьем сезоне — 5 миллионов.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.