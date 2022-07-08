Йович сегодня пройдет медосмотр в «Фиорентине» и подпишет контракт по схеме «2+1»
Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, сегодня, 8 июля, 24-летний серб пройдет медицинский осмотр во флорентийском клубе.
Отмечается, что нападающий подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2+1».
При этом в первые два сезона Йович будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в третьем сезоне — 5 миллионов.
В прошедшем сезоне Йович забил один мяч в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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15
|Сампдория
|0
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16
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|0
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|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|
18
|Лечче
|0
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|0
|0
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19
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|13.08
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
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Лацио – Болонья
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|14.08
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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