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Сегодня, 09:21

Йович сегодня пройдет медосмотр в «Фиорентине» и подпишет контракт по схеме «2+1»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сегодня, 8 июля, 24-летний серб пройдет медицинский осмотр во флорентийском клубе.

Отмечается, что нападающий подпишет с «фиалками» контракт по схеме «2+1».

При этом в первые два сезона Йович будет получать 2,5 миллиона евро в год, а в третьем сезоне — 5 миллионов.

В прошедшем сезоне Йович забил один мяч в 19 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/en/fiorentina-luka-jovic-expected-in-florence-tomorrow-for-medical-visit
Лука Йович
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