Куадрадо решил не продлевать контракт с «Ювентусом» и уйдет летом бесплатно

Защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо покинет клуб летом 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира. По данным источника, футболист отказался продлевать с туринцами контракт, который истекает в конце сезона-2022/23.

34-летний Куадрадо перешел в «Юве» из «Челси» в 2015 году.

В этом сезоне колумбиец провел за клуб 20 матчей и отдал 4 результативные передачи. В данный момент он восстанавливается после травмы колена.